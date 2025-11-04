Mann im Krankenhaus nach verheerendem Wohnungsbrand in der Südstadt verstorben

Nach dem dramatischen Wohnungsbrand in der Linzer Straße in Halle (Saale) in der Nacht zu Dienstag ist ein 87-Jähriger Mann im Krankenhaus verstorben, so Polizeisprecher Alexander Junghans. Er wurde dort bereits mit lebensbedrohlichen Verletzungen eingeliefert.

Zur Klärung der genauen Todesursache sei ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Die Angehörigen des Verstorbenen wurden über den Todesfall informiert. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Halle wurde eine gerichtliche Sektion angeordnet. Diese wird im Institut für Rechtsmedizin der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg durchgeführt.

Weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen sowie die Ermittlungen zur Brandursache erfolgen ab Mittwoch, dem 5. November 2025. Die betroffene Wohnung wurde in Abstimmung mit der Hausverwaltung baulich gesichert. Den übrigen Mietern des Hauses ist die Rückkehr in ihre Wohnungen wieder möglich.