„Alles muss raus“: PEPCO-Markt im Südstadtcenter macht dicht

Spätestens im Januar wird der Nonfood-Discounter „PEPCO“ im Einkaufszentrum am Südstadtring in Halle (Saale) geschlossen. Auf Plakaten in den Schaufenstern wird bereits die Schließung angekündigt. „Alles muss raus“ und „Totaler Räumungsverkauf“ ist dort zu lesen.

Die Kette macht deutschlandweit 28 der Filialen zu, weil die deutsche Tochtergesellschaft der polnischen Gruppe insolvent ist. Grund dafür sind nach Unternehmensangaben operative Verluste und mangelnde wirtschaftliche Perspektiven, insbesondere durch den harten Wettbewerb, hohe Kosten und den nicht eingetretenen wirtschaftlichen Erfolg in Deutschland.