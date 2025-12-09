Weihnachstgeschenke Hallescher Künstler: Burg-Weihnachtsmarkt am Wochenende am Neuwerk

Der Burgshop lädt in diesem Jahr am Samstag, 13. Dezember, und Sonnstag, 14. Dezember 2025, zum kleinen Weihnachtsmarkt auf den Campus Design der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle ein. Es wird eine kuratierte Auswahl an Produkten von Studierenden und Alumni verkauft. Alle Produkte des Burgshops werden von Studierenden und Absolvent*innen der BURG produziert und spiegeln die gestalterische Qualität der Hochschule wider. Die beteiligten Designer*innen legen großen Wert auf Nachhaltigkeit sowie eine regionale und sozial engagierte Herstellung ihrer Produkte. Parallel dazu bieten auch Studierende selbst ein buntes Angebot aus Kunst- und Designobjekten an. Außerdem laden ein Bühnenprogramm und Verpflegung zum Verweilen ein. Am Samstag und Sonntag ist der Weihnachtsmarkt von 15 bis 21 Uhr geöffnet.



