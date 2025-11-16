Gruppierung macht sich über Junggesellenabschied lustig und tritt auf Teilnehmer ein – vier Verletzte, darunter zukünftige Braut
Für eine Gruppe junger Männer und Frauen aus Halle (Saale) endete der geplante feucht-fröhliche Junggesellenabschied im Krankenhaus. Auf der Leipziger Straße kam es kurz nach 19 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen der Partytruppe und einer Gruppe ausländischer junger Männer aus dem arabischen Raum.
Die Gruppe von 20 Personen feierte Junggesellenabschied und lief den Boulevard vom Riebeckplatz kommend in Richtung Marktplatz entlang. Dort trafen auf eine Personengruppe von 7 bis 8 ausländischen Jugendlichen beziehungsweise junge Männer. Diese machten sich laut Polizei über das Erscheinungsbild der Feiernden lustig. Daraufhin kam es zum verbalen Streit und in der weiteren Folge hatte die Gruppierung auf einzelne Personen des Junggesellenabschieds mit Schlägen und Tritten reagiert.
Durch das laute Geschrei wurden in der Nähe befindliche Polizeikräfte aufmerksam und griffen sofort ein. Daraufhin entfernten sich mehrere Personen beider Gruppen in Richtung Großer Sandberg und Riebeckplatz.
Zwei Beschuldigte konnten am Riebeckplatz im Rahmen einer Nahbereichsfahndung aufgegriffen werden.Durch die körperliche Auseinandersetzung wurde nach Angaben der geschädigten Gruppierung vier Personen verletzt. Auch eine Frau war darunter – die zukünftige Braut, die gestoßen wurde und stürzte. Diese wurde ambulant durch den Rettungsdienst behandelt. Die anderen Geschädigten lehnten eine medizinische Behandlung ab. Die Ermittlungen dauern an.
Hätten die mit dieser kulturellen Bereicherung nicht bis Dienstag warten können? Herr Merz hätte sich bestimmt gefreut.
Das sollte keine Schlagzeile mehr in Deutschland sein, das ist irgendwie Alltag geworden.
Genau das ist die falsche Antwort. Das Gegenteil sollte der Fall sein.
Sollte, ist aber nicht und wird wohl nie werden.
Die jungen Araber sind extrem intolerant und vor allem homophob.
Genau DAS ist das Problem mit dem Stadtbild.
Diesen Alltrag muss Einhalt geboten werden .
Noch ist es nicht zu spät .
Ich will ja nicht sagen, dass man über solche Vorfälle nicht berichten soll, aber sich allein auf vermeintliche Augenzeugenberichte zu verlassen und hier so eine halbgare Meldung rauszuhauen, finde ich ganz schön tendenziös. Ich habe den Eindruck, es geht hier gar nicht primär darum, über Vorfälle zu berichten, sondern eher darum, möglichst viel erwartete Empörung zu generieren. Das würde ich eher von der Bild-Zeitung erwarten.
Stimmt. Sich auf Augenzeugen (Plural) und Fakten zu verlassen ist natürlich voll gemein und fast schon Nazi. Vielleicht ist das ja ein Problem, dass häufig nur sehr einseitig gefiltert wird. Ein entsprechender Vorfall auf der Leipziger Straße um die Zeit lässt sich nur irgendwie ganz blöd verheimlichen oder?
Wenn die Augenzeugen ein paar besoffene Nazis sind, dann ist sich auf die zu verlassen, ziemlich Nazi, ja. 😛 Ums Verheimlichen geht es nicht, das hatte ich bereits am Anfang geschrieben, sondern um tendenziöse Berichterstattung mit dem Ziel, möglichst viel Empörung zu generieren. Sowas machen normalerweise nur Populisten.
Wo steht etwas von besoffene Nazis als Augenzeugen? Ihre Aussagen sind voll daneben. Die Augen vor der Realität zu verschließen, ändert nichts an den Tatsachen. Was nicht sein soll, darf nicht sein. Traurig.
Nulli,ich muss echt feststellen,Du hast gewaltig einen am Schwimmer,was für ein dämlicher Kommentar,um die Zeit sind natürlich nr noch Nazis auf der Straße.Junge junge
Hast du nicht bist zum Ende des Artikels gelesen? Die Polizei hat den Vorfall bestätigt.
Meinst du Schweigen über solche Vorfälle sei besser? Dann sprich mal mit Menschen aus der DDR, da wurde alles verschwiegen und vertuscht. War das dann besser?
Die Realität darf und muss schon abgebildet werden.
Wenn die „Realität“ aber nur aus einseitigen Schilderungen angeblich Betroffener besteht, dann führt das zu einer sehr verzerrten Wahrnehmung. Klar hat die Polizeit den Vorfall grundsätzlich bestätigt, aber ob das wirklich Männer aus dem „arabischen Raum“ waren und ob da wirklich ein Messer im Spiel war, und wenn ja, von wem, das kann man zwar einfach mal so glauben, zeugt aber nicht gerade von kritischem Denkvermögen.
Ich sage es nochmal: es geht hier nicht um verschweigen und vertuschen, sondern um tendenziöse Berichterstattung. Es geht darum, ob man alles glaubt, was irgendwer behauptet, und das dann auch noch so weiterverbreitet (schlimmer noch: eventuell gar mit der Absicht, Empörung zu generieren), oder ob man alle Seiten der Medaille betrachtet und die Leute gut informiert eine Meinung bilden lässt.
Hast du irgendwie nicht mehr alle Latten am Zaun? Du Realitätsverweigerer, der ernsthaft anderen das Abhandensein „von kritischem Denkvermögen“ unterstellt, schlägst also vor, man solle Informationen zurückhalten, bis der vermeintliche Täter gefasst ist und dann hören wir uns bitte erst mal den Tathergang aus Tätersicht ganz genau an, der zu 95 % sowieso nicht der Wahrheit entspricht, und basteln uns daraus irgendnen Mischtext, um ja alle beteiligten Parteien einbezogen zu haben? Was passiert dann eigentlich mit den ganzen Fällen, bei denen die Täter eh nie gefasst werden? 🤣 „Tendenziös“ ist höchstens dein Kommentar, denn dir geht’s doch überhaupt nicht um die Sache generell, sondern einzig um den Fakt, dass das mal wieder Übergriffe irgendwelcher Araber waren und hier löblicherweise, passiert ja oft genug nicht, mal sofort Ross und Reiter genannt werden. Geil übrigens auch deine Täter-Opfer-Umkehr, da „Augenzeugen Nazis sind“…wen willst du eigentlich verarschen?🤣 Lass mal die ganzen Einsen in deinem Namen weg, das trifft es besser.
Es wurden ja (anfangs) Informationen zurückgehalten, und zwar genau die, die zu einer ausgewogenen Information hätten beitragen können. Stattdessen wurden nur einseitig irgendwelche Zeugen – alle aus der gleiche Gruppe – zitiert, um Hysterie zu erzeugen. Ein außenstehender Zeuge hätte vielleicht eine ganz andere Auffassung des Tathergangs gehabt und ein bisschen zur Versachlichung des Artikels beitragen können. Auch die Polizei braucht ein bisschen länger als fünf Minuten nach der Tat, um rekonstruieren zu können, was eigentlich vorgefallen ist und ob die Tatverdächtigen ermittelt werden können oder konnten. Das wurde jetzt im Nachhinein getan, aber anfangs gab es nur diesen Zeugenbericht, und einen Artikel nur darauf zu stützen, ist journalistisch fragwürdig.
Und das hat nichts damit zu tun, dass nicht Ross und Reiter genannt werden sollen. Das sollen sie. Aber erst nach ein bisschen Hirn einschalten und Nachdenken, nicht als erste Impulsreaktion. Im Mittelalter hätte nur jemand „die ist eine Hexe“ rufen müssen, und ihr Leute wärt alle sofort drauf angesprungen und hättet einen Lynchmob gebildet. 🙄
Dem ist nichts hinzuzufügen. Danke
Vielleicht hat er ja nicht alle Latten am Zaun aber deine sind wohl komplett ab, Zaun steht nicht mehr oder wie? Vielleicht deine persönliche Brandmauer nach sonstwo gewesen, musste eben schnell mal weg, wie dein „kritisches Denkvermögen“ auch.
Schön, wie du mit diesem Satz:
„sondern einzig um den Fakt, dass das mal wieder Übergriffe irgendwelcher Araber waren“
seinen Punkt bestätigst und zeigst, dass du weder weißt um was es ging, noch das Wort Fakt verstehst.
Ach Gottchen, rotzt da mal wieder einer seinen Hirnschiss in die Umwelt? Lern zunächst mal das nötige Minimum an Zeichensetzung, danach darfst du vielleicht auch inhaltlich in den Diskurs mit den Großen einsteigen. Selbstverständlich weiß ich, wie jeder andere mit drei Gehirnzellen, worum es ging, der dubisthalle-Artikel ist schließlich auch nicht die einzige Meldung zu dem Vorfall. Und ebenso selbstverständlich war es exakt das, was ich geäußert habe, nämlich „mal wieder Übergriffe irgendwelcher Araber“. Das kann dir 10 mal nicht in dein kleines ideologieverzerrtes Weltbild passen, ein „Fakt“ bleibt es dennoch.
Scheinst einen schweren Lattenschaden zu haben. Die Polizeimeldung beinhaltet gar nicht die Passage:
„Gruppe ausländischer junger Männer aus dem arabischen Raum.“
Damit ist die Aussage zu angeblichen Fakten („sondern einzig um den Fakt, dass das mal wieder Übergriffe irgendwelcher Araber waren“) schlicht ein Lüge und bestätigt die Kritik der Person auf die du antwortest. Stark! Wenn du das selber nicht erkennst, helfen dir auch keine Satzzeichen sondern nur der Weg zurück in die Schule um Leseverstehen zu fördern.
Und nochmals, es wurde nichts nur behauptet. Die Polizei war in der Nähe. Du legst dir deine Wahrheit selbst zurecht und negierst die Realität.
10010110
„Zwei Beschuldigte konnten am Riebeckplatz im Rahmen einer Nahbereichsfahndung aufgegriffen werden.“
Muss man dir den Satz erst erklären weil du ihn nicht verstehst? Oder blendest du die Realität wirklich aus?
Eine Gruppe von 20 Personen, wird angegriffen und einige von ihnen verletzt. Und du behauptest, dass es vielleicht gar nicht passiert ist bzw dass diese 20 Leute alle daneben liegen wenn sie aussagen, dass ein Messer im Spiel war und dass es vermeintliche Araber waren? Ist das dein Ernst ? Du denkst ernsthaft, dass es nur stimmungsmache ist ?
Und natürlich gibt es nur einseitige Schilderungen. Weil NIEMAND bestätigen kann, dass es nicht so war. Was brauchst du denn noch an Informationen um dir eine Meinung zu bilden?
Verschließ du ruhig weiter die Augen vor der Realität.
Soviel zum viel diskutierten Stadtbild!!!
Hoffe die Verletzten genesen schnell wieder und die Täter werden gefasst und hart bestraft.
Rückführung ohne Rückfahrschein, sofort…!
was nützt das schnelle Fassen der Täter, wenn du (Justizia) nicht hinterherkommst.
Eigene Erfahrung gerade in der Familie: Februar 2024 Tat von Syrern (Kumpels von Guggi Abdul und Konsorten vorm TMG damals), Vorladung für März 2026 zur Verhandlung……
(Ach was schreibe ich das überhaupt… wird doch eh nicht veröffentlicht.)
Halluziniere ich dann, oder wieso kann ich das sehen?
Ich sehe nichts (sinnvolles).
Ab ins Flugzeug und zurück mit den verrückten die nur Ärger machen! Es reicht.
Jetzt bitte keine Debatte über das Stadtbild, alles normal in Halle (Saale). Bitte ausschließlich den Aussagen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier glauben und keine eigene, abweichende Meinung zulassen. Sie könnten sonst ein Gedankenverbrecher werden!
Warum muss immer betont werden woher die Täter kommen?
Damit man weiß um welche Gruppen von Menschen einen großen Bogen gehen sollte. Man sieht es ja leider dass sie schon im Teenageralter mit kleineren Überfällen auf ältere Menschen anfangen.
Warum denn nicht! Wo liegt denn das Problem damit, bei dir? Ach ja, alles klar!
Man könnte ebenso betonen, dass die Opfer deutsche Staatsbürger waren, wenn das besser für dich klingt. Ändert aber an den Tatsachen und der für jeden nachlesbaren Kriminalitätsstatistik nichts.
Warum sollte es nicht gemacht werden?
Weil die Menschen hier endlich begreifen müssen, wer hier für für das unsichere und gefährliche Leben verantwortlich ist.
In ganz Deutschland. Endlich macht Dobrind etwas dagegen. Aber noch zuwenig.
Damit der auch der letzte, unter einem Stein lebende Hoschi mitbekommt, dass in diesem Land einiges schief läuft.
So ist es…….
Weil es zur Wahrheit gehört.
Lebst du lieber im Märchen von des Kaisers neuen Kleider, wo man die Wahrheit nicht mehr aussprechen darf, bis endlich ein kleines unbedarftes Kind kommt und die Menschen weckt?
Niemand weiß woher die Täter kommen. Es bringt aber immer Kommentare und viele Leser, wenn man „vermutet“ dass die Täter nicht aus Deutschland kommen. Außerdem ist es ja hier Kultur besoffen durch die Straßen zu laufen und andere Leute zu belästigen. Das ist eine schöne deutsche Kultur. Und jeder der etwas gehen besoffene, aufdringliche Weiber hat, muss einfach kriminell sein. Da in diesem Fall absolut nichts außer Aussagen von „Zeugen“ vorhanden sind, hätte man diesen Artikel so nicht veröffentlichen dürfen. Aber das ist eben ein Zeichen unserer Zeit. Da wird veröffentlich, obwohl man eigentlich gar nichts weiß. Dann wird noch eine schöne Geschichte darum gesponnen und schon schäumen die, die Angst haben auf die Straße zu gehen. Dass es vor Ort aber auch völlig anders ausgesehen haben kann, interessiert nicht. Hauptsache man hat sich in seinem Weltbild bestätigt und kann einen rechten Kommentar schreiben.
Danke für diesen differenzierten Kommentar; er spricht mir aus der Seele.
Alter, das ist eine Polizeimeldung!
…. aus dem arabischen Raum und das reicht eigentlich schon, weil dessen Kultur eine ganz andere ist, als die mitteleuropäische! Mir ist es egal, ob Tunesier, Marokkaner oder Syrer. Wenn es bereits in der Politik angekommen ist, das arabische Gruppen überdurchschnittlich an Übergriffen beteiligt sind, die auch in Statistiken aufgeführt sind, dann könnt ihr durch polemisches Runterspielen schreiben was ihr wollt! Ihr lebt in Eurer Blase! Selbst wenn in einem Bericht vorher oder später, ein Deutscher eine Straftat begangen hat, dann kommt zu diesen Problemfällen deutscher Bürger eben zusätzlich die Taten unserer arabischen Freunde dazu und das nicht zu wenig! Im Grunde hört Euch doch keiner mehr zu, weil ihr völlig den Bezug zur Realität verkennt! 10 Jahre ist es nach eurer Denkweise verlaufen und vieles läuft mittlerweile schief! Ich gebe auch Leuten wie Euch eine gehörige Portion Mitschuld, dass die AfD so stark geworden ist!
Und wieder sehen wir, dass der Sachverhalt eben nicht so war, wie zuerst dargestellt.
Dass wohl die Verhältnismäßigeit der Mittel nicht so ganz ausgewogen war, steht sicher nicht zur Diskussion. Aber ich weigere mich einfach zu glauben, dass eine Gruppe Jugendlicher, wo auch immer sie herkommen, einfach eine Gruppe friedlich herumlaufender Frauen so angreift. Ich kenne diese Art von „Junggesellinnenabschied“ zu gut. Man läuft so durch di Stadt und da kommt eine Horde betrunkener auf einen zu und nervt jeden der ihnen in den Weg kommt. Auch wenn man kein Interesse bekundet ihre billigen Flaschen Nervengift aus dem Aldi zu kaufen, wird weiter auf einen eingeredet und oft sogar beleidigt. Dieses Verhalten ist äußerst asozial und alles andere als neutral. Wenn man dann noch an die Falschen gerät, sie wie in diesem Fall, muss man halt mit den Konsequenzen rechnen. Ich will die Täter hier gar nicht in Schutz nehmen. Was sie getan haben, wäre nur bei einem tätlichen Angriff zu rechtfertigen. Ich würde jedoch nie auf die Gedanken kommen, eine Gruppe aus diesem Bereich auch noch dumm zu kommen.
Es ging mir aber gar nicht um den genauen Tatverlauf und wer da jetzt genau woran Schuld hat. Es ist aber einfach zum Kosten, dass für viele hier der Täter immer schon feststeht. Zum Tathergang war bis dahin quasi nichts bekannt. Entweder reicht der Intellekt bei einigen einfach nicht über den Animalischen Instinkt hinaus, oder man hat eine Einstellung, die prinzipiell ganz nach rechts zeigt.
Da die Kommentarspalte leider nicht für tiefgreifende und Fakten basierende Diskussionen taugt, beende ich auch hier meine Beteiligung. Man erkennt ja auch am Schreibstil und Schlussendlich auch an der IP Adresse, dass es immer die gleichen sind, die hier mehrfach Unsinn schreiben.
@Brenni , und wieder wird die „ Täter-Opfer Umkehr Karte „ gespielt! Lies den Artikel noch einmal! Wenn Bürger vorher belästigt oder beleidigt wurden, wäre die Polizei bestimmt schon vor diesem Zwischenfall eingeschritten! Alles als rechts abstempeln ist leider einfacher!!
„Wenn man dann noch an die Falschen gerät, sie wie in diesem Fall, muss man halt mit den Konsequenzen rechnen. Ich will die Täter hier gar nicht in Schutz nehmen. Was sie getan haben, wäre nur bei einem tätlichen Angriff zu rechtfertigen. Ich würde jedoch nie auf die Gedanken kommen, eine Gruppe aus diesem Bereich auch noch dumm zu kommen.“ – Wir halten fest: Die Opfer sind selber schuld, was nerven die auch so! Und wenn man schon von Arabern angepöbelt wird, dann hat man lieber die Schnauze zu halten, um die nicht noch mehr zu provozieren!!1!11!!! 🤣 Mehr muss man zu dir nicht wissen, du relativierender Beta-Lappen. Solche wie du sind es, die schuld an den Entwicklungen der letzten 10-15 Jahre in diesem scheiß Land sind. Noch ein weiteres Beispiel deiner Verblödung: Erst lässt du dich 2 Absätze lang darüber auslässt, wie nervig doch bestimmt die Leute vom Junggesellenabschied waren, weil du kennst „die Art von Junggesellinnenabschied zu gut“. Und direkt im Absatz danach ist es für dich „einfach zum Kotzen {habe das Wort mal für dich korrigiert}, dass für viele hier der Täter immer schon feststeht. Zum Tathergang war bis dahin quasi nichts bekannt.“ Du bist so ein lächerlicher Knilch. 😂
Man kann schon zurückschlagen, aber dann muss man halt auch die Eier in der Hose haben, das richtig durchzuziehen und sich dann nicht verkloppen lassen.
@Haido: Tunesien und Marokko sind Maghreb ( oder Nafris( und gehören NICHT zum arabischen Raum. Der beschränkt sich auf die arabische Halbinsel. Man kann das Problem eben nicht geografisch, aber sehr wohl religiös als auch sozial festmachen. Es sind überwiegend muslimische, schlecht gebildete junge Männer die Probleme machen, aber deutsche junge Asi-Männer sind dann gleich dahinter als nächste Problemgruppe.
Ähm, guckst du: https://de.wikipedia.org/wiki/Arabische_Welt
Davor. Deutlich! Schon wegen der Gesamtzahl.
Welche Sprachen spicht man in Tunesien und Marokko?
Damit der braune Mob weiß, ob er kommentieren muss. Einen Artikel weiter ist der Täter Deutscher. Da herrscht im Kommentarbereich gähnende Leere.
Wir können gerne weiterhin Straftate wie diese, als eine Unterstellung durch einen braunen Mobs bezeichnen und damit Realitäten verleugnen ( die Täter kamen aus dem arabischen Raum, das ist eine offizielle Polizeimeldung, auch wenn das nicht in ihr Weltbild passt) Nur wird diese Verleugnung dazu führen, dass in Kürze unsere Regierung blau sein wird. Menschen, wie Sie sind daran mitschuldig.
Einen Artikel weiter – sowohl nach unten, als auch nach oben – stehen überhaupt keine Angaben zum Täter, da ist jeweils wortwörtlich von „Täter unbekannt“ die Rede, du Trottel. Aber klar, für jemanden, in dessen Augen bei jeglicher Kritik an migrantischer Kriminalität alle sofort brauner Mob und Nazis sind, darf nach derselben Geistesstörung ein unbekannter Täter gern auch automatisch Deutscher sein.😂 Geh mal zum Psychodoktor und lass deine Paranoia behandeln, Mäuschen!
Damit das deutsche Volk aufwacht. Und nein ich bin kein Nazis, sondern besorgt über die Zukunft meiner Kinder in unserem Land.
Am besten die Täter schnappen und des Landes verweisen ✈️👋
Gewöhnt euch dran, sowas wird es in Zukunft oft geben. Schlimm… Schlimmer sind die Leute die immer sagen alles in Ordnung in unserem Land… Und viele sind nur wegen dem Geld hier , das wir erwirtschaften müssen
Mit Bürgergeld erwirtschaftest du rein gar nix… Halso halte den Ball flach und atme mal locker durch die Hose.
Australische Austauschstudenten bekommen nur ganz selten dt. Bürgergeld. Weiß ganz Australien und die tragen meist nur kurze Hosen.
Donnerwetter, es tut sich was – zumindest was die Berichterstattung angeht: Es sind nicht mehr „“südländisch aussehende Personen“, sondern die Sachen respektive die Täterherkunft werden endlich beim Namen genannt – wobei es nach so vielen Jahren tagtäglichen Messerangriffen und Terrors durch arabische Migranten ohnehin auch so jeder gewusst hätte. Wir leben im Ausnahmezustand, und zwar nicht nur auf Weihnachtsmärkten – und das Einzige, was dem Bundeskanzlerlaiendarsteller dazu einfällt, ist, dass sein ästhetisches Empfinden in Stadtzentren etwas leidet… Wie üblich: rechts blinken, um Wählerstimmen zu fischen, und dann aber wieder scharf links abbiegen. Dieses Land hat fertig! Arme Braut, gute Besserung.
Es ist erschütternd, aber leider kein Einzelfall mehr. Was auf der Leipziger Straße in Halle passiert ist – eine brutale Auseinandersetzung, Messer, mehrere Verletzte, darunter die zukünftige Braut – zeigt deutlich, in welchem Zustand sich unsere Gesellschaft befindet.
Dies ist keine „bedauerliche Einzeltat“ mehr. Es ist die direkte Konsequenz einer Politik, die über Jahre hinweg gewählt und mitgetragen wurde. Eine Politik der grenzenlosen Öffnung, der naiven Willkommenskultur und der Vernachlässigung von Integration und innerer Sicherheit.
Die Früchte, die gesät wurden, werden nun geerntet. Wir ernten, was jahrelang ignoriert, verharmlost oder sogar als „besorgniserregend“ diffamiert wurde. Wenn straffällig gewordene Personengruppen einfach flüchten können und die Polizei kaum Details hat, dann ist das ein systemisches Versagen.
Es reicht nicht, solche Vorfälle nur zu bedauern. Die Menschen müssen endlich verstehen, dass ihre Wahlentscheidungen reale Konsequenzen haben – für die Sicherheit auf unseren Straßen, für das Leben unschuldiger Menschen wie dieser Braut und ihrer Freunde.
Wir brauchen eine grundlegende Kehrtwende in der Politik. Eine Politik, die die Sicherheit der eigenen Bevölkerung in den Mittelpunkt stellt, Täter konsequent verfolgt und abschiebt und nicht länger die Probleme importiert, unter denen wir heute leiden.
Es muß natürlich betont werden wo die Täter herkommen! Das soll aber keinen Unterschied machen!
Die arabischen Gruppen haben leider in vielen Gegenden der Stadt Halle die Oberhand gewonnen – und das sollte uns nachdenklich machen!
Es ist auch kein Hallesches Phänomen, dass ist Deutschlandweit so.
Ich verstehe dann auch Kanzler Merz mit seiner Innenstadt Debatte.
Die Migranten sind Menschen, wie wir.
Einige sind strebsam, andere mittelmäßig und natürlich gibt’s auch Schufte, wie bei uns.
Die CDU hat 10 Jahre gebraucht, um zu begreifen , dass es mit ‚Oh kommet doch all‘ nicht mehr so weitergehen kann.
Deutschland schafft sich ab!
Thilo Sarrazin
Nicht nur lesen……
Lesen und verstehen!
Thilo Sarrazin schreibt nur Mist.
Sagt ein Honk.
Sarrazin hat vor 15 Jahren schon exakt beschrieben, wie die heutigen Zustände sind. Und peinliche Rumlaberer wie du haben noch nie auch nur einen einzigen Blick in die Bücher von Sarrazin geworfen.
Du auch nicht, sonst würdest du den Unsinn nicht schreiben.
Ich frage mich, warum die Leute ständig Messer mit sich herum schleppen. Eigentlich bin ich nicht unbedingt für Kontrollen, aber da würde man sich schon um einiges sicherer fühlen, wenn die Menschen z.B. auf dem Marktplatz ab und an auf mögliche Waffen kontrolliert werden würden.
Sie sollten auf Gabeln und Löffel kontrolliert werden. Als Kinder hatten wir jeden Tag ein Messer dabei, in der Essbestecktasche.
So viele Kommentare auf einen Text, aus dem nicht mal hervorgeht, was der Auslöser war, es aber 90% dennoch wissen wollen.
Dass man dem Zahlensalat mal Recht geben muss, so weit ist es schon. 😏
Auslöser spielt keine Rolle – jeden tätliche Angriff als auch Beleidigungen verbieten sowohl Gesetz als auch Anstand. Der verquere Ehrbegriff anderer Kulturen sollte auch in diesen Ländern bleiben. Da fliehen Leute aus diesen Ländern vor Gewalt um genau die Probleme vor denen sie geflohen sind dann hierherzuschleppen anstatt sie hinter sich zu lassen. Das ist doch bescheuert. Und die Religion trägt nicht zum Frieden bei, im Gegenteil.
Bei dem Stadtbild lieber in geschlossenen und bewachten Räumen feiern. Alles andere ist zu gefährlich. Mit einer neuen Moschee wird alles besser. A
Es wird ein Kulturzentrum. Mach dich mal kundig, wie eine Moschee aussieht…
Eine Moschee sieht z. B. so aus: https://dubisthalle.de/wp-content/uploads/2018/02/moschee1.jpg
Da hast du Recht! Im Koran steht bekanntermaßen, dass man auf fremde Menschen einschlagen sollte und auch Abends in der Gruppe irgendwo rumpöbeln muss und besoffen zu sein sowieso und auch überhaupt hat jede generell für dich moralisch verwerfliche Aktion überhaupt etwas mit Religion und Gläubigen zu tun weil, also…ja, die kommen ja alles aus Arabien und dort sind alle Moslems und die sind nunmal schlecht also kann das ja nur eine logische Schlussfolgerung sein!
„Ihr [Gläubigen] seid die beste Gemeinschaft, die unter den Menschen entstanden ist. Ihr gebietet, was recht ist, verbietet, was verwerflich ist, und glaubt an Allah. Wenn die Leute der Schrift [ebenfalls] glauben würden [wie ihr], wäre es besser für sie.“ (Sure 3:110).
Zudem steht in Sure 5:51: „Ihr Gläubigen. Nehmt euch nicht die Juden und die Christen zu Freunden. Sie sind untereinander Freunde [aber nicht mit euch]. Wenn einer von euch sich ihnen anschliesst, gehört er zu ihnen [und nicht mehr zu der Gemeinschaft der Gläubigen]. Allah leitet das Volk der Frevler nicht recht.“
Zu Vers 3:28 schrieb Al-Tabari (839–923) in seiner berühmten Exegese, welche die standardisierte und autoritative Referenz für die gesamte muslimische Welt ist: „Wenn ihr [Muslime] unter der Autorität der Ungläubigen steht und ihr Angst um euch habt, so verhaltet euch ihnen gegenüber mit eurer Zunge loyal, währenddessen ihr innere Feindschaft pflegen sollt … Allah hat den Gläubigen verboten, dass sie anstatt mit ihren Glaubensgenossen mit den Ungläubigen auf vertrautem Fusse stehen und freundschaftliche Beziehungen pflegen – ausgenommen wenn letztere ihnen an Autorität überlegen sind. In einem solchen Fall lasst die Gläubigen freundlich gegenüber den Ungläubigen erscheinen.“
In Sure 48:28 steht: „Er [Allah] ist es, der seinen Gesandten [Mohammed] geschickt hat mit der Führung und der Religion der Wahrheit [Islam], dass er sie siegreich mache über jede andere Religion.“ Demzufolge ist ein Islam ohne Machtanspruch reines Wunschdenken und Illusion. So sagte Ibn Taimiyyah: „Es ist Teil des Plans von Allah als er seine Religion emporhob, diejenigen zu bekämpfen, die sich ihm widersetzen, und durch sein Wort wurde die Wahrheit gefestigt. Die Wahrheit vertreibt die Falschheit und setzt ihr Zeichen, so dass die Falschheit bekämpft wird.“ (Ibn Taymiyah, Majmu al-Fatawa, 28/57)
Der Koran fordert von Muslimen, „hart“ gegen „Ungläubige“, also Nicht-Muslime zu sein. Die Weggefährten Mohammeds wurde wie folgt beschrieben: „Mohammed ist der Gesandte Allahs. Und die, die mit ihm sind, sind hart gegen die Ungläubigen, doch barmherzig gegeneinander.“ (Sure 48:29).
Unfassbar, ein solches „Stadtbild“ braucht wirklich niemand!
Das solche Leute feige sind und nur in der Gruppe sich stark fühlen ist ja bekannt.
Stellt sich die Frage weshalb mehrere Personen der Partytruppe sich entfernt haben während die Polizeikräfte eintrafen. Warum haben sie nicht nicht zur Aufklärung beigetragen? Hilfreich bei solch einem Vorfall wäre es auch Fotos zu machen und Passanten anzusprechen und zu bitten als Zeugen zu Verfügung zu stehen. Auch sollte man aus juristischen Gründen alle Verletzungen wenigsten von medizinischem Fachpersonal dokumentieren lassen.
Ich würde mich auch von Acker machen. Schlicht weil ich kein Bock darauf hätte, das meine persönliche Adressdaten bei den Angreifern landen.
Da haben wir doch als Gesellschaft versagt.
Ich denke ein paar Jahrzehnte zurück , meine Freunde und ich feiern und dann kommen so ein
paar Hanseln und machen Stunk . Da hätte es aber
gekracht. Das Problem ist allerdings ,es gab ein
bestimmtes Klientel einfach nicht .
Das haben sich die Jungsellenfreunde im Alkoholrausch wohl auch gedacht. Und dann gabs auf die Mütze und es wird rumgejammert.
Das sind doch so paar grundsätzliche Sachen, die seit jeher gelten, wenn man von wem auch immer, ob HFC-Suffkis oder einer Punk-Gruppe, in der Straße angemacht wird, läuft man schleunigst weiter und lässt sich nicht provozieren.
immerhin gestehen Sie die Umtände ein, dass man die Innenstadt lieber meidet, bzw. wieder schnell verlässt. ihre Schlußfolderungen mögen zwar pragamtisch sein, aber sie sind der Offenbarungseid der Rechtsordnung.
Nein.
Ich drücke eigentlich das Gegenteil aus als die aktuelle Hysterie. Wie ich schrieb, ist das kein neues Phänomen. Und es kam seit jeher überall vor, wo halt auch Menschen sind, wie es halt Menschen aller Verhaltensarten gibt. Ich würde sogar soweit gehen, dass die Neunziger mehr solcher Zwischenfälle zu bieten hatten. Damals das aber niemand eine Polizeimeldung wert war bzw. die Polizei gar nicht erst gerufen wurde.
Auch wenn Sie nett Siezen, ist Ihre Vereinnahmung meiner Aussage für Ihre Zwecke zu durchschaubar.
Haben Sie mich damals in Neustadt abgezogen?
„machten sich laut Polizei über das Erscheinungsbild der Feiernden lustig. Daraufhin kam es zum verbalen Streit“
Wieviel Verständnis über hiesige Bräuche ist bei den Migranten vorhanden? Interessiert es sie überhaupt oder existiert für sie nur der Koran?
das Zweitere.
Meinungsfreiheit ist kein hiesiger Brauch. Zum Streit gehört nur einer.
Auf Grund des christlichen Charakters dieses Landes und der 30+ Kirchen in Halle nehme ich also an, dass deine nicht vorhande Fähigkeit zu differenzieren, den Hintergrund deiner strikt konservativ ausgelebten Bibelhörigkeit ausmachen?
Du hast dich noch nicht über die peinlichen Junggesellenrunden lustig gemacht?
Herrlich, dass du die Übernahme amerikanischen Unsinns als hiesigen Brauch bezeichnest.
Am Ende haben die Migranten vermutlich mehr Verständnis für Bräuche im Kontext von Hochzeiten als die Junggesellentruppe.
Bei Hochzeiten von Migranten wird tatsächlich viel mit Messern und Schusswaffen hantiert. Gerne auch mal mit untrationellen Autokorsos den Straßenverkehr lahmlegen.
Aber warum fühlten sich grade die Migranten vom heimischen Bräuchen so angegriffen, dass sie Messer ziehen und auf Menschen eintreten? Keine andere Personen fühlten sich angegriffen.
Die Migranten hätten doch ganz normal eine Anzeige wegen Ruhestörung, Belästigung oder sogar, sexueller Belästigung bei der deutschen Polizei stellen können. Und warum rennen sie weg wenn doch die Polizei ihnen zu Hilfe eilt?
Im Text steht, dass offensichtlich die „Festgesellschaft“ sich angegriffen fühlte und auf die andere Gruppe losging.
Junggesellenabschied als hiesiger Brauch?
Wer Halloween als hiesigen Brauch zelebriert, der muss auch Junggesellenabschiede als solchen akzeptieren.