Gruppierung macht sich über Junggesellenabschied lustig und tritt auf Teilnehmer ein – vier Verletzte, darunter zukünftige Braut

Für eine Gruppe junger Männer und Frauen aus Halle (Saale) endete der geplante feucht-fröhliche Junggesellenabschied im Krankenhaus. Auf der Leipziger Straße kam es kurz nach 19 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen der Partytruppe und einer Gruppe ausländischer junger Männer aus dem arabischen Raum.

Die Gruppe von 20 Personen feierte Junggesellenabschied und lief den Boulevard vom Riebeckplatz kommend in Richtung Marktplatz entlang. Dort trafen auf eine Personengruppe von 7 bis 8 ausländischen Jugendlichen beziehungsweise junge Männer. Diese machten sich laut Polizei über das Erscheinungsbild der Feiernden lustig. Daraufhin kam es zum verbalen Streit und in der weiteren Folge hatte die Gruppierung auf einzelne Personen des Junggesellenabschieds mit Schlägen und Tritten reagiert.

Durch das laute Geschrei wurden in der Nähe befindliche Polizeikräfte aufmerksam und griffen sofort ein. Daraufhin entfernten sich mehrere Personen beider Gruppen in Richtung Großer Sandberg und Riebeckplatz.

Zwei Beschuldigte konnten am Riebeckplatz im Rahmen einer Nahbereichsfahndung aufgegriffen werden.Durch die körperliche Auseinandersetzung wurde nach Angaben der geschädigten Gruppierung vier Personen verletzt. Auch eine Frau war darunter – die zukünftige Braut, die gestoßen wurde und stürzte. Diese wurde ambulant durch den Rettungsdienst behandelt. Die anderen Geschädigten lehnten eine medizinische Behandlung ab. Die Ermittlungen dauern an.