Mitteldeutschlands Kulturszene protestiert gegen Sparpläne beim MDR zur Streichung des Klassik-Programms und Kulturberichterstattung

von · 15. Dezember 2025

23 Antworten

  1. Steuerzahler sagt:
    15. Dezember 2025 um 17:00 Uhr

    Das sind alles Fördergelderabgreifer, die dieses Unterschrieben haben, da wundert es nicht, dass die gegen die Kürzung beim MDR sind. Die haben sicherlich Angst, dass denen als nächstes der Fördertrog vorenthalten wird.

    Antworten
    • Frage sagt:
      15. Dezember 2025 um 22:57 Uhr

      Was bilden Sie sich eigentlich ein? Wenn eine Stadt oder ein Land eine Oper haben möchte, die Parlamente das mehrheitlich beschlossen haben, dann ist es das Selbstverständlichste von der Welt, dass die dort Tätigen, angemessen bezahlt werden. Sie als „Fördergeldabgreifer“ zu bezeichnen, als ob die etwas Verwerfliches täten, ist respektlos und unverschämt.

      Antworten
  2. Hallenser17 sagt:
    15. Dezember 2025 um 17:09 Uhr

    beschwert euch lieber bei EUREN Gewerkschaften !!!
    Gehälter steigen und steigen – auch beim öff. Rundfunk

    Der Rundfunkt sollte sparen – ABER doch nicht beim Programm sondern bei seinen Kosten.
    Hat man leider nicht verstehen wollen.

    GEWERKSCHAFTEN die immer mehr und mehr und mehr Löhne erhöhen und fordern gehören abgeschafft.

    Diese Löhne machen Deutschland unattraktiv genauso wie zu hohe Strompreise usw. .

    HAVAG dünnt sein Liniennetz aus, jetzt der MDR ……..

    Mal sehen wann unser Stadtrat drauf kommt, dass man nur das ausgeben kann, was man einnimmt.
    Die Zukunft wird es zeigen… Wir können nicht jedem mehr den A… pudern.
    So weh wie es manchmal auch tun wird.

    Antworten
    • Culture Club sagt:
      15. Dezember 2025 um 18:26 Uhr

      Diese expliziten Kulturprogramme sind etwas für Langweiler und alte Leute. Können weg.

      Antworten
    • Emmi sagt:
      15. Dezember 2025 um 19:49 Uhr

      @Hallenser17,
      Wie bist du denn drauf. Auch diese Mitarbeiter haben Miete, Strom und Lebensunterhalt zu zahlen.
      Wenn es dir zu gut geht, dann gib doch von deinem Reichtum was ab.
      Immer nur über andere Berufsgruppen meckern und keinen Einblick haben.

      Antworten
  3. Streichler sagt:
    15. Dezember 2025 um 17:14 Uhr

    Es ist kein Geld mehr da. Deshalb Streichung.Punkt.

    Antworten
    • Emmi sagt:
      15. Dezember 2025 um 19:52 Uhr

      Bin eher für die Streichung der Politik Talk Runden im TV. Die lügen sich doch eh nur die Taschen voll und es kommen immer wieder die selben Phrasen. Eine Selbstdarstellung für Politiker.

      Antworten
  4. 10010110 sagt:
    15. Dezember 2025 um 17:33 Uhr

    Das ist wie die SPD im Stadtrat, die natürlich volles Verständnis für die prekäre Haushaltssituation hat, aber es soll keinesfalls irgendwo gespart werden. Aber so richtig konstruktive Vorschläge, wie der Status Quo finanziert werden soll, haben sie auch nicht.

    Antworten
    • PaulusHallenser sagt:
      15. Dezember 2025 um 20:17 Uhr

      „Aber so richtig konstruktive Vorschläge, wie der Status Quo finanziert werden soll, haben sie auch nicht.“

      10010110,

      die haben sie schon, nur werden sie öffentlich nicht genannt. Treten Sie mal in Kontakt mit Mitgliedern der halleschen SPD und den Jusos. Der harmloseste Vorschlag wird da noch die drastische Erhöhung der Gewerbesteuer sein. Ansonsten kommt dann: Vermögensteuer, „Reichensteuer“ (ab einem Jahreseinkommen ab 60.000 Euro brutto), höhere Grundsteuern, 100% Erbschaftsteuer usw.

      Antworten
      • Frage sagt:
        16. Dezember 2025 um 07:04 Uhr

        PaulusHallenser,

        Hat irgendwer vorgeschlagen, den gebührenfinanzierten MDR mit Steuermitteln zu unterstützen? Aus der Gewerbesteuer?Wo wurde eine Reichensteuer ab 60.000 brutto gefordert, wo eine Erbschaftssteuer von 100%? Ohne Nachweise könnte glatt der Eindruck entstehen, sie fabulierten.

        Beste Grüße

        Antworten
  5. PaulusHallenser sagt:
    15. Dezember 2025 um 17:43 Uhr

    „Unterzeichnet wurde das Schreiben von nahezu sämtlichen mitteldeutschen Bühnen. Zu den Unterzeichnern zählen unter anderem die Händelfestspiele Halle, die Stiftung Händel-Haus Halle sowie die Bühnen Halle mit Oper, Ballett, Thalia Theater, Neuem Theater und Puppentheater.“

    Die Steuergeld-finanzierten Organisationen haben offenbar Angst, dass auch ihnen wegen der halleschen Finanzkrise der Hahn abgedreht wird.

    „Gerade für ältere Menschen, Pendlerinnen und Pendler sowie Personen mit eingeschränkter Mobilität sei das Radio ein wichtiger Zugang zur Theater- und Konzertwelt. Eine geplante Verlagerung von Inhalten ins Digitale könne diese Zielgruppen nicht in gleicher Weise erreichen.“

    Glauben die Unterzeichner des Protestaufrufs wirklich, dass analoges Radio mehr leistet als digitale Angebote? Das ist doch so, als würde man moderne Hochgeschwindigkeitszüge mit alten Dampfloks vergleichen. Alles hat seine Zeit und die Zeit des Radios ist einfach abgelaufen.

    Antworten
    • Emmi sagt:
      15. Dezember 2025 um 19:55 Uhr

      @PH, du verstehst eh nix von Kultur. Wie du immer dagegen wetterst ist bekannt. Es gibt aber auch Menschen, die mögen Kultur und Klassik.
      Also: leben und leben lassen. Nennt sich Demokratie

      Antworten
    • Frage sagt:
      15. Dezember 2025 um 23:04 Uhr

      PaulusHallenser,

      Das hat mit den Finanzproblemen der Stadt nichts zu tun. Das wissen die Unterzeichner auch. Warum wollen Sie die Leute dumm machen? Sind Ihre Argumente so schwach, dass Sie das nötig haben?

      Beste Grüße

      Antworten
  6. Markus sagt:
    15. Dezember 2025 um 17:46 Uhr

    Wenn die öffentlichen Sender sparen, dann grundsätzlich immer zuerst an Programmen, für die es keine gleichwertigen privaten Alternativen gibt, etwa hochwertige Sendungen für Kinder oder kulturelle Angebote. Das ist natürlich grundfalsch, und sie wissen das nur zu gut. Was hingegen nie gekürzt wird, sind die Versorgung der Intendanten, der Spitzensport sowie die gesamte fiktionale Unterhaltung.

    Antworten
  7. 🫣 sagt:
    15. Dezember 2025 um 18:37 Uhr

    Sparen ja, aber auf keinen Fall bei uns – wir sind wichtig.

    Antworten
    • Umgeschaut sagt:
      15. Dezember 2025 um 23:18 Uhr

      Natürlich nicht bei Eurer Majestät, Ihr seid enorm wichtig. Allerdings letztens nur bis 1918… (Schön wenn du so von dir überzeugt bist, daß du sogar in der 3. Person Plural von dir sprechen kannst…)

      Antworten
  8. Fred sagt:
    15. Dezember 2025 um 20:00 Uhr

    Die Anzahl der Ungebildeten Kommentare zeigt auf wie wichtig MDR Kultur ist!
    Wenn in den Köpfen nur noch Kommerz stattfindet, denn das sind Hitparaden und Co! Ein Dummes Volk ist einfach zu regieren und die allmähliche Zerstörung der Kultur sichert dem Business hohe Renditen! Nur mal auf die Problematik der GEMA-Gebühren auf Weihnachtsmärkten zu zeigen, erhellt das Bewußtsein für Deutsche Kultur und Brauchtum! Last Christmas ist nicht notwendig!!!!

    Antworten
  9. Lichterfee sagt:
    15. Dezember 2025 um 22:36 Uhr

    Da hat Markus Recht, die hochwertigen Beiträge, mit Recherche und Aufwand hergestellt, werden eingestampft, der Dudelfunk bleibt. Den gibt es aber auch beim Privatfunk.

    Antworten
  10. Hörer sagt:
    15. Dezember 2025 um 23:00 Uhr

    Sofort eine Demo organisieren. Dann sieht man auch an der Teilnehmerzahl wie groß der “ massive“ Protest wirklich ist.

    Antworten

