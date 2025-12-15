Mitteldeutschlands Kulturszene protestiert gegen Sparpläne beim MDR zur Streichung des Klassik-Programms und Kulturberichterstattung

Der Sparkurs im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sorgt in Mitteldeutschland für wachsenden Widerstand aus der Kulturszene. Hintergrund sind die angekündigten Einsparungen beim Mitteldeutschen Rundfunk (MDR), die ab dem Jahr 2027 zur Einstellung von drei Hörfunkprogrammen führen sollen. Besonders die geplante Streichung von MDR Klassik ruft nun massiven Protest hervor: Zahlreiche Kulturinstitutionen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wenden sich mit einem offenen Brief an den Sender.



Unterzeichnet wurde das Schreiben von nahezu sämtlichen mitteldeutschen Bühnen. Zu den Unterzeichnern zählen unter anderem die Händelfestspiele Halle, die Stiftung Händel-Haus Halle sowie die Bühnen Halle mit Oper, Ballett, Thalia Theater, Neuem Theater und Puppentheater. Auch große Häuser wie das Gewandhaus Leipzig, die Staatsoperette Dresden und das Staatsschauspiel Dresden gehören zu den Unterstützern des Protests. Die breite Beteiligung verdeutlicht die Sorge, dass mit dem Wegfall von MDR Klassik ein zentraler Pfeiler der regionalen Kulturvermittlung verloren gehen könnte.

In dem offenen Brief zeigen die Institutionen zwar Verständnis für die finanzielle Lage des Senders, machen jedoch zugleich deutlich, welche Folgen sie von den Einsparungen erwarten. Die angekündigten Kürzungen im Programm- und Produktionsbereich träfen unmittelbar die Kulturberichterstattung und damit auch die Verbindung zwischen den Kulturinstitutionen und ihrem Publikum. Insbesondere MDR Klassik habe bislang eine zentrale Rolle bei der Berichterstattung über Theater, Musiktheater, Konzerte und Tanz in der Region gespielt.



Die Unterzeichner betonen, dass Kulturberichterstattung in öffentlich-rechtlichen Medien kein verzichtbarer Luxus sei, sondern ein wesentlicher Bestandteil der kulturellen Öffentlichkeit. Formate wie regelmäßige Theater- und Konzertberichte, Premierenankündigungen, Kritiken und Hintergrundbeiträge seien notwendig, um künstlerische Arbeit sichtbar zu machen und den kulturellen Diskurs aufrechtzuerhalten. Eine Reduzierung dieser Berichterstattung würde nach Ansicht der Kulturhäuser nicht nur die regionale Kulturlandschaft schwächen, sondern auch deren demokratische Grundlage.



Zur Untermauerung ihrer Argumentation verweisen die Institutionen auf den Staatsvertrag des MDR. In dessen Präambel verpflichten sich Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, mit dem Sender die kulturelle Vielfalt und Identität der Region zu fördern sowie zum demokratischen Dialog und zur Sicherung der Meinungsvielfalt beizutragen. Die Kulturhäuser sehen die Berichterstattung von MDR Klassik als direkten Beitrag zur Erfüllung dieses Auftrags.

Im offenen Brief werden vier zentrale Funktionen der Kulturberichterstattung hervorgehoben. Erstens diene sie der Information und Mobilisierung des Publikums. Gerade für ältere Menschen, Pendlerinnen und Pendler sowie Personen mit eingeschränkter Mobilität sei das Radio ein wichtiger Zugang zur Theater- und Konzertwelt. Eine geplante Verlagerung von Inhalten ins Digitale könne diese Zielgruppen nicht in gleicher Weise erreichen. Zweitens trage Kulturberichterstattung wesentlich zur kulturellen Meinungsbildung bei, indem sie Kritiken, Porträts und Debatten ermögliche und damit Öffentlichkeit für künstlerische Arbeit schaffe. Drittens stärke sie die regionale Sichtbarkeit und kulturelle Teilhabe, was wiederum die Attraktivität der mitteldeutschen Kulturlandschaft für junge Kunstschaffende beeinflusse. Viertens habe mediale Präsenz direkten Einfluss auf kulturpolitische Wahrnehmung und öffentliche Finanzierung, da Aufmerksamkeit eine Voraussetzung für die Legitimation öffentlicher Mittel sei.

Vor diesem Hintergrund richten die Unterzeichner einen eindringlichen Appell an den MDR. Sie fordern, bei den notwendigen Finanzentscheidungen die besondere Bedeutung der Kultur- und Regionalberichterstattung zu berücksichtigen. Konkret bitten sie um eine Prüfung, wie regelmäßige Berichterstattung über Premieren, Spielpläne und Ensembles auch künftig gesichert werden könne. Zudem stellen sie Fragen nach dem Ersatz für etablierte Programmplätze von MDR Klassik sowie nach der zukünftigen Sichtbarkeit der drei Bundesländer innerhalb der ARD in Radio und Fernsehen.