Basketball-Weltmeister Andreas Obst unterstützt Heimatverein – Nachwuchs der USV Halle Rhinos erhält neue Trikots von ADIDAS

Große Freude bei den USV Halle Rhinos Basketball: Weltmeister und frischgebackener Europameister Andreas Obst engagiert sich gezielt für die Nachwuchsarbeit seines Heimatvereins. Der gebürtige Hallenser, heute Shooting Guard beim FC Bayern Basketball, übernimmt die Patenschaft und zugleich eine Botschafterrolle für den Jugendbasketball in Halle und unterstützt den Verein gemeinsam mit der ADIDAS AG mit neuen Trikotsätzen und Shooting Shirts für die jüngsten Rhinos.

Am vergangenen Wochenende übergab die Familie Obst bei einem Heimspieltag der Jugendmannschaften die neue Ausstattung feierlich an die Teams der U9 und U10. Die Kinder nahmen ihre Trikots mit leuchtenden Augen entgegen.

„Das ist für uns ein starkes Zeichen der Verbundenheit“, sagt Marcus Zawatzki, Sektionsleiter Basketball beim USV Halle. „Andi ist nicht nur ein Vorbild auf dem Spielfeld, sondern auch für unsere jungen Spielerinnen und Spieler abseits der Halle. Dass er seinen Heimatverein unterstützt, zeigt, wie sehr ihm der Basketball in Halle am Herzen liegt.“

Andreas Obst begann seine Karriere selbst beim USV Halle und zählt heute zu den bekanntesten Gesichtern des deutschen Basketballs. Nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft 2023 und dem Europameistertitel 2025 bleibt er seinen Wurzeln treu:

„Ich freue mich, wenn ich etwas zurückgeben kann“, so Obst. „Ich habe in Halle angefangen, Basketball zu spielen, und weiß, wie wichtig es ist, dass Kinder gute Bedingungen haben. Wenn ich dazu beitragen kann, mache ich das von Herzen.“ Am vergangenen Wochenende betonte Obst im Dyn-Interview zudem: „Spaß am Spiel ist das Wichtigste.“

Mit seiner Patenschaft übernimmt Obst zugleich eine Botschafterrolle für den Jugendbasketball in Halle. Die Rhinos betreuen derzeit über 250 Kinder und Jugendliche in mehr als 20 Teams und engagieren sich mit Projekten wie „SPORT VERNETZT“, „Rhinos4Kids powered by Saalesparkasse“ und „Rhinos4Help“ für mehr Bewegung und Teilhabe.

Ein besonderer Dank gilt Andreas Obst und ADIDAS AG für die Unterstützung sowie der Familie Obst für ihre enge Verbundenheit mit dem Verein.

Weitere Infos und Bilder unter: www.usv-halle-basketball.de