Neuer Radweg von Bruckdorf zum Osendorfer See: Vereine protestieren zur Wegeführung auf ihrem Gelände – Umweltausschuss plädiert für andere Trassenführung

von · 5. Dezember 2025

14 Antworten

  1. Auf dem Boden geblieben sagt:
    5. Dezember 2025 um 07:13 Uhr

    Was schlägt denn da große Wellen, wenn nur ein Verein äußert, er kämpft um jeden Meter und der Umweltausschuss dieser Argumentation angesichts des riesigen Geländes folgt. Ist eigentlich nur eine Provinzposse.

    • Hans-Karl sagt:
      5. Dezember 2025 um 08:22 Uhr

      Na das riesige Gelände ist schon relativ. Hat eben auch viele Hänge, wo das große Zelt wohl eher schlecht aufzubauen ist. Wenn eine für alle Seiten akzeptable Lösung gefunden worden ist, ist doch alles gut.

  2. Zappelphillip sagt:
    5. Dezember 2025 um 07:18 Uhr

    dieser Verein wir aus allen möglichen Töpfen gepampert .. und will nicht mal einen 1,80 breiten Streifen des Geländes abgeben … jeder der mal dort war weiß dass das beschriebene Zelt auch woanders auf dem Gelände massenhaft Platz findet .. das Areal ist riesig ….Also lieber SR .. den fraglichen streifen einfach einziehen und gut ist … und zur Verwunderung aller wird der ehrenwerte Verein nicht dran kaputt gehen.

    • Umgeschaut sagt:
      5. Dezember 2025 um 12:01 Uhr

      Tja, sowas geht nur noch in Diktaturen. Alles andere unterliegt dem Schutz des Eigentums. Und warum man einen Radweg(!) nicht ein paar Meter abseits führen kann, und noch dazu um die erwähnten Eichen herum, ist absolut unklar. Es ist ein Radweg, keine Rennstrecke.

  3. Emmi sagt:
    5. Dezember 2025 um 07:55 Uhr

    Simone Trettin vom städtischen Fachbereich Stadtentwicklung und Freiraumplanung im Umweltausschuss.“
    Klärt die Dame nicht vorher alle Wegeführungen? Da sollen Eichen gefällt werden? Dann alles schnell schnell entscheiden, ist das ihre Taktik um das Projekt durch zubekommen? Da wird wieder Fläche versiegelt für Radler?
    Spaziergänger laufen auch über gewachsene Wege, wie in der Heide.

  4. theduke sagt:
    5. Dezember 2025 um 08:01 Uhr

    „Zwar stehe an der alten Trasse inzwischen junger Baumbestand, überwiegend aus schnellwachsenden Robinien und Pappeln.“ Robinien? 2019 wurde Robinien geringelt, weil sie als invasive Art galten. Jetzt gibt es dafür Neupflanzungen? Fallen Robinien dann wenigsten unter die Bauschutzsatzung oder dürfen die dann in 10 Jahren vielleicht einfach so gefällt werden!!! Hier scheint man strategisch geplant zu haben: „Wir pflanzen zwar Bäume, brauchen beim Fällen aber keine Genehmigung“

  5. Hans-Karl sagt:
    5. Dezember 2025 um 08:23 Uhr

    Ich hätte einen Namensvorschlag: „Karl-Kunitzsch-Weg“

  6. Ur-Hallenser sagt:
    5. Dezember 2025 um 08:36 Uhr

    „Auch Alexander Raue (AfD) forderte, dem Verein „alle nötige Freiheit“ zu erhalten.“
    Das sollte doch ein Signal sein, um die ganze Sache abzublasen. Schließlich macht man doch keine gemeinsame Sache mit der AFD.

    • SagJaNur sagt:
      5. Dezember 2025 um 09:29 Uhr

      Wie so viele AFD-Freunde bist du scheinbar nicht in der Lage, einfache Zusammenhänge zu verstehen. Wenn man dem Verein „alle nötigen Freiheiten“ lassen würde, dann müsste man den Radweg abblasen und gemeinsame Sache mit der AFD machen. Das postulierst du ja, wird man auf keinen Fall machen. Dann muss man ja den Radweg bauen und damit dem Verein doch nicht alle nötigen Freiheiten lassen.

      Ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel Text …

  7. Klara sagt:
    5. Dezember 2025 um 08:42 Uhr

    Da sollten sich die Stadträt:innen das Gelände doch einfach mal anschauen. Vielleicht gibt es doch andere Stellen für das Zelt oder das Gelände ließe sich an anderer Stelle erweitern? Um die Eichen wäre es sehr schade.

  8. Paddler sagt:
    5. Dezember 2025 um 09:20 Uhr

    Als betroffener kann ich sagen das dass Zelt nicht wo anders aufgebaut werden kann, da größtenteils nur Hanglage vorhanden ist. Als Gastgeber für mehrere tausend Menschen zu unseren Veranstaltungen brauchen wir das Zelt für Organisation und Wetterschutz.

    Desweiteren geht es nur um drei Bäume! Dutzende ander Bäume werden vor und nach dem angesprochenen Streckenabschnitt gefällt, an denen sich keiner stört…

  9. Rudi sagt:
    5. Dezember 2025 um 13:59 Uhr

    Bevor der Zaun in seiner derzeitigen Form hochgezogen wurde, gab es einen mit dem Rad befahrbaren Pfad über das vom Verein beanspruchte Gelände. Dieser war zwar nicht asphaltiert, funktionierte aber recht gut.
    Vereine rücken ihre eigenen Interessen in den Vordergrund und scheren sich wenig um öffentliche Interessen. Diese Form der Vereinsmeierei ist bedauerlich.
    Neben dem Radweg sollten alle Bürger, auch außerhalb der wenigen öffentlichen Veranstaltungen, Möglichkeiten zur Nutzung der Flächen erhalten. Der wesentliche Teil der Finanzierung liegt ja wohl in der öffentlichen Hand.

