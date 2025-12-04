Verkehrsunfall in der Wendeschleife Kröllwitz: Auto kollidiert beim Abbiegen mit Straßenbahn, Fahrerin leicht verletzt

In der Wendeschleife Halle-Kröllwitz hat sich am Donnerstagnachmittag kurz vor 17 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Ein abbiegendes Auto ist hier mit einer Straßenbahn kollidiert. Die Fahrerin wurde nach Angaben der Polizei leicht verletzt.

Der Unfall sorgte aber im ÖPNV für erhebliche Behinderungen. Die Straßenbahnlinie 7 wurde für zwei Stunden umgeleitet, ebenso die Buslinien 21 und 22. Weil sich der Unfall in der Zufahrt ereignet hatte, konnten sie die Endhaltestelle nicht erreichen und wurde bis zur Heide geführt.