Verkehrsunfall in der Wendeschleife Kröllwitz: Auto kollidiert beim Abbiegen mit Straßenbahn, Fahrerin leicht verletzt
In der Wendeschleife Halle-Kröllwitz hat sich am Donnerstagnachmittag kurz vor 17 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Ein abbiegendes Auto ist hier mit einer Straßenbahn kollidiert. Die Fahrerin wurde nach Angaben der Polizei leicht verletzt.
Der Unfall sorgte aber im ÖPNV für erhebliche Behinderungen. Die Straßenbahnlinie 7 wurde für zwei Stunden umgeleitet, ebenso die Buslinien 21 und 22. Weil sich der Unfall in der Zufahrt ereignet hatte, konnten sie die Endhaltestelle nicht erreichen und wurde bis zur Heide geführt.
Also manchmal fragt man sich, wie sowas an derart gut einsehbaren Stellen passieren kann. 🤦♀️
Du schreibst auch echt jeden Gedanken so auf, wie er dir durchs Gehirn geht, oder?
Nö.
Zimal es da auch noch eine Ampelregelung gibt!