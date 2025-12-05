Ist der P+R-Parkplatz in Büschdorf zu voll? Ausschuss lehnt Antrag zur Vergrößerung ab

Ob der Park-and-Ride-Platz an der Endhaltestelle Büschdorf erweitert werden soll, sorgt im halleschen Ordnungsausschuss für Diskussionen. Nach Ansicht der AfD ist der Parkplatz regelmäßig ausgelastet – und damit zu klein. Die Stadtverwaltung widerspricht und sieht keinen Handlungsbedarf.

AfD-Stadtrat Thorben Vierkant berichtete im Ausschuss, Bürgerinnen und Bürger hätten ihm gegenüber mehrfach geschildert, dass der Parkplatz „immer wieder voll“ sei. Daher stellte seine Fraktion einen Antrag, der die Verwaltung auffordert zu prüfen, ob der bestehende P+R-Platz mithilfe angrenzender Flächen erweitert werden kann. Falls nötig, sollen Gespräche mit Grundstückseigentümern geführt und bis Mai 2026 eine Machbarkeitsstudie samt Kostenschätzung vorgelegt werden.

Die Verwaltung sieht jedoch keine Notwendigkeit für einen Ausbau. In einer Stichprobe am 10. Oktober dieses Jahres seien gegen 11 Uhr lediglich 90 der insgesamt 116 Stellplätze belegt gewesen – inklusive Taxi- und Carsharing-Bereichen umfasst die Anlage laut Nahverkehrsplan sogar 128 Plätze. Das entspricht einer Auslastung von rund 78 Prozent. „Damit bestehen aus Sicht der Stadtverwaltung noch Reserven“, heißt es in der Stellungnahme. Zudem sei die Nutzung derzeit durch baustellenbedingte Verkehrsbehinderungen sogar höher als üblich. Eine Erweiterung würde deshalb kaum positive Verkehrs- oder Klimaeffekte bringen.

Ein weiterer Hinderungsgrund: Die Stadt besitzt die für eine Vergrößerung benötigten Flächen nicht. Ein Ausbau wäre nur durch zusätzliche Grundstückskäufe möglich – verbunden mit erheblichen Mehrkosten, auch für notwendige Ausgleichsmaßnahmen. Eine vollständige Machbarkeitsstudie würde zudem über ein Jahr dauern und ist nach Angaben der Verwaltung derzeit finanziell nicht darstellbar.

Der Ordnungsausschuss folgte schließlich mehrheitlich der Position der Verwaltung und lehnte den Antrag ab. Zuvor hatte Baudezernent René Rebenstorf erklärt, die Stadtverwaltung würde lieber andere Standorte für einen Ausbau priorisieren, wie beispielsweise Ammendorf. In rund anderthalb Wochen wird der Stadtrat endgültig entscheiden. Ob der Parkplatz in Büschdorf tatsächlich zu klein ist – oder die vorhandenen Kapazitäten doch ausreichen –, bleibt damit weiterhin ein politischer Streitpunkt.