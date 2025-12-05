Du bist Halle

Ist der P+R-Parkplatz in Büschdorf zu voll? Ausschuss lehnt Antrag zur Vergrößerung ab

von · 5. Dezember 2025

18 Antworten

  1. Dann halt kein ÖPNV! sagt:
    5. Dezember 2025 um 06:58 Uhr

    Ganz „stark“ von der Stadtverwaltung! Die Bürger, welche offenbar tatsächlich den hochgelobten ÖPNV und somit die P&R-Plätze nutzen, machen sich extra die Mühe, sich beim Stadtrat über mangelnde Kapazität der Parkplätze zu beklagen. Also scheint es da ja tatsächlich irgendwie Probleme zu geben. Die Verwaltung geht dem in gewohnter Gründlichkeit nach und macht 1 (in Worten: eine) Stichprobe. Bei dieser wird eine Auslastung von >75% festgestellt. Eine zweite oder gar dritte Überprüfung wird natürlich nicht durchgeführt, da ein solch komplexer Vorgang durch die klamme Stadtkasse gewiss niemals finanziert werden könnte. Vielleicht liegt´s auch einfach nur daran, dass die Problematik durch die AfD-Fraktion auf den Tisch kam.
    Es ist verwerflich, wie unkooperativ/ungewillt/arrogant sich die Verwaltung hier zum einen mit den ganz offensichtlich vorhandenen Problemen der Bürger befasst – und zum anderen das P&R-/ÖPNV-Konzept torpediert.

    • M.V. sagt:
      5. Dezember 2025 um 09:38 Uhr

      Und dann noch an einem Freitag vor Ferienbeginn!!! Das ist keine solide Messung.

    • Reideburger sagt:
      5. Dezember 2025 um 10:27 Uhr

      Leider sind die Einwände nicht zu Ende gedacht. Wenn man sich die Situation eimal auf GoogleMaps betrachtet, kommt ja nur eine Erweiterung in Richtung Osten oder Nordosten in Frage. Das würde ja bedeuten, der Eigentümer müsste freiwillig seine Ackerflächen verkaufen oder die Stadt Halle müsste ihn in einem Verfahren rechtskräftig enteignen. Ich glaube dies wäre beides äußerst schwierig.

  2. Fahrgast sagt:
    5. Dezember 2025 um 07:52 Uhr

    Na es ist ja super wenn sich die Mitarbeiter der Stadt um 11Uhr bequemen dorthin zu fahren und zu schauen. Aber sie sollten einmal früh ab 6 Uhr dort sein. Da sieht es nämlich ganz anders aus.

  3. Emmi sagt:
    5. Dezember 2025 um 08:04 Uhr

    „In einer Stichprobe am 10. Oktober dieses Jahres seien gegen 11 Uhr “
    Stichprobe an einem einzigen Tag und dieser Uhrzeit ist nicht gerade sehr aussagekräftig. Außerdem war das der letzte Schultag vor den Ferien und Freitags arbeiten viele nur bis Mittag.

  4. Angelika M.H. sagt:
    5. Dezember 2025 um 08:53 Uhr

    Auch Endhaltestelle Kröllwitz ist es kaum möglich einen Parkplatz zu ergattern. Sogar gegenüber in der Heide sieht es mittlerweile nicht anders aus.

  5. Revision sagt:
    5. Dezember 2025 um 10:52 Uhr

    Nu klar, scheen nach´m Friehsticke um Elwe guckmer ma raus, alles jut Meiner. Na Rathaus
    da fahrmer ewen mitten Auto in de City und parken dorte, so einfach jehts.

  6. Ach verpipsch sagt:
    5. Dezember 2025 um 16:59 Uhr

    Mir muss kein Dämlack was von Umweltschutz und Autofreie Innenstadt erzählen.
    Solche relativ einfache Dinge werden einfach wieder abgeschmettert.
    Es wird wieder ewig Statistik geführt und könnte ,sollte ,aber ………verstaubte Köpfe und Beamtentum. Es krampft an Trägheit dieser Stadt.
    Macht es einfach mal und schaut es passiert.
    In Holland gibt es riesige Parkplätze mit Shuttelbusse und das für 6 Euro, bis zu 5 Personen.
    Hauptsache es dreht sich ums Zukunftszentrum.

