„Nordische Wichtelwelten“: Adventsausstellung in der Neuen Residenz ab 28.11.

Ab dem 28. November 2025 verwandelt sich der Innenhof der Neuen Residenz in der Domstraße in Halle (Saale) in eine stimmungsvolle Winterlandschaft: Die Adventsausstellung „NORDISCHE WICHTELWELTEN“ lädt bis zum 21. Dezember 2025 täglich von 10 bis 19 Uhr zum kostenfreien Besuch ein. Mit viel Fantasie, handwerklichem Geschick und Liebe zum Detail haben Teilnehmende an Arbeitsgelegenheiten, gefördert durch das Jobcenter Halle (Saale), eine Wichtelwelt auf Zeit geschaffen. Die Besucherinnen und Besucher erwartet eine liebevoll gestaltete Ausstellung, die vom Zauber nordischer Legenden und winterlicher Geschichten inspiriert ist.

Arbeitsgelegenheiten (AGH) dienen der Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit erwerbsfähiger Leistungsberechtigter, der Förderung ihrer sozialen Integration und der Vorbereitung auf den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt.Organisiert wird die Adventsausstellung vom Beruflichen Bildungswerk Halle-Saalkreis e. V. (BBW), das seit vielen Jahren erfolgreich Projekte zur beruflichen Bildung und Integration umsetzt.

Die Ausstellung lädt große und kleine Besucherinnen und Besucher ein, sich inmitten von Lichtern, Formen und Fantasie auf eine Entdeckungsreise durch die nordische Wichtelwelt zu begeben – ein Ort des Staunens, der Begegnung und der vorweihnachtlichen Freude