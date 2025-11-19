Restaurant „Bella Italia“ musste ausziehen: Stadt hat keine finanziellen Mittel zur Beseitigung des Wasserschadens im Stadthaus
Aktuell gibt es am Marktplatz in Halle (Saale) mit dem „Hermes“ nur noch ein Restaurant. Denn nach dem “Rossini”, was schließen musste, weil das ehemalige Kaufhof-Gebäude umgebaut wird, ist nun auch das “Bella Italia” im Stadthaus ist verwaist. Die Betreiber sind in die Sternstraße umgezogen. Und das auch eher unfreiwillig.
Denn die Räume im ehemaligen Ratskeller sind durch einen Wasserschaden stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Sie müssen nun umfassend Instand gesetzt werden. Doch wann das passiert, ist noch völlig unklar.
“Wir haben keine Mittel für die Sanierung”, sagte die Beigeordnete Judith Marquardt im Hauptausschuss. Die Stadt ist Eigentümer des Gebäudes. Allerdings soll geprüft werden, was mit Hilfe des städtischen Bauhofs erledigt werden kann.
Doch die restaurantarme Zeit am Marktplatz ist im kommenden Frühjahr zu Ende. Dann eröffnen die italienische Restaurantkette L’Osteria und das spanische Restaurant Celona im ehemaligen Kaufhof.
Kann man in den beiden neuen Restaurants auch mit Karte zahlen oder ist nur Barzahlung möglich?
Ich hoffe, dass meine Versicherung sowas übernehmen würde.
Tolle Zukunft der Gastronomie….Franchiseketten über Franchiseketten ….
So ein Blödsinn.
Die Stadt hat finanzielle Mittel für jedes, noch so bekloppte linksgrüne „Projekt“, aber nicht für Wasserschäden!? Irre.
Was für ein Armutszeugnis für die Stadt.
Hauptsache ein Zukunftszentrum. Dafür ist Geld da. Natürlich, kommt ja aus einem anderen Topf.
Damit im Kaufhof alles läuft.
Ein Schelm wer Böses dabei denkt!
Bei einem Wasserschaden tritt doch eigentlich die Versicherung in Kraft, sofern es eine gibt.
Ich denke die Stadt sollte wohl eine haben
Wir haben keine Mittel für die Sanierung”, sagte die Beigeordnete Judith Marquardt🙈für völlig sinnlose Sachen ist Geld da,wie sie es nur immer machen🤣
Es gibt keine Versicherung für den Schaden? Wenn die Schäden nicht umgehend beseitigt werden fallen wertvolle Mieteinnahmen weg. Ich verstehe nicht wirklich wo das Problem liegt. Ja, die Stadt ist finanziell (gelinde gesagt) schlecht beieinander. Nur bringt ein Verzögern der Sanierung keine Ersparnis, sondern langfristig wegfallende Einnahmen. Wird in Halle tatsächlich nur von der Tapete bis zur Wand gedacht?
„Wir haben keine Mittel für die Sanierung“.
Kommt davon, wenn man sinnlos in andere Bauten investiert
Wenn ein Gebäudeeigentümer keine entsprechende Versicherung oder Rücklagen
für derartige Schäden hat, ist es doch ein sehr zwielichtiges Geschäftsverhalten.
Armselige Stadt