Restaurant „Bella Italia“ musste ausziehen: Stadt hat keine finanziellen Mittel zur Beseitigung des Wasserschadens im Stadthaus

Aktuell gibt es am Marktplatz in Halle (Saale) mit dem „Hermes“ nur noch ein Restaurant. Denn nach dem “Rossini”, was schließen musste, weil das ehemalige Kaufhof-Gebäude umgebaut wird, ist nun auch das “Bella Italia” im Stadthaus ist verwaist. Die Betreiber sind in die Sternstraße umgezogen. Und das auch eher unfreiwillig.

Denn die Räume im ehemaligen Ratskeller sind durch einen Wasserschaden stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Sie müssen nun umfassend Instand gesetzt werden. Doch wann das passiert, ist noch völlig unklar.

“Wir haben keine Mittel für die Sanierung”, sagte die Beigeordnete Judith Marquardt im Hauptausschuss. Die Stadt ist Eigentümer des Gebäudes. Allerdings soll geprüft werden, was mit Hilfe des städtischen Bauhofs erledigt werden kann.

Doch die restaurantarme Zeit am Marktplatz ist im kommenden Frühjahr zu Ende. Dann eröffnen die italienische Restaurantkette L’Osteria und das spanische Restaurant Celona im ehemaligen Kaufhof.