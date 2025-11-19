Du bist Halle

Restaurant „Bella Italia“ musste ausziehen: Stadt hat keine finanziellen Mittel zur Beseitigung des Wasserschadens im Stadthaus

von · 19. November 2025

  1. Schmidt sagt:
    19. November 2025 um 20:24 Uhr

    Kann man in den beiden neuen Restaurants auch mit Karte zahlen oder ist nur Barzahlung möglich?

  2. Hans-Karl sagt:
    19. November 2025 um 21:21 Uhr

    Ich hoffe, dass meine Versicherung sowas übernehmen würde.

  3. MS sagt:
    19. November 2025 um 22:02 Uhr

    Tolle Zukunft der Gastronomie….Franchiseketten über Franchiseketten ….

  4. Kann man sich nicht ausdenken sagt:
    19. November 2025 um 22:15 Uhr

    So ein Blödsinn.
    Die Stadt hat finanzielle Mittel für jedes, noch so bekloppte linksgrüne „Projekt“, aber nicht für Wasserschäden!? Irre.

  5. Meinjanur sagt:
    19. November 2025 um 22:23 Uhr

    Was für ein Armutszeugnis für die Stadt.

    Hauptsache ein Zukunftszentrum. Dafür ist Geld da. Natürlich, kommt ja aus einem anderen Topf.

  6. ines sagt:
    19. November 2025 um 22:25 Uhr

    Damit im Kaufhof alles läuft.
    Ein Schelm wer Böses dabei denkt!

  7. Halu sagt:
    19. November 2025 um 22:29 Uhr

    Bei einem Wasserschaden tritt doch eigentlich die Versicherung in Kraft, sofern es eine gibt.
    Ich denke die Stadt sollte wohl eine haben

  8. Alt-Hallenser sagt:
    19. November 2025 um 22:38 Uhr

    Wir haben keine Mittel für die Sanierung”, sagte die Beigeordnete Judith Marquardt🙈für völlig sinnlose Sachen ist Geld da,wie sie es nur immer machen🤣

  9. Jürgen sagt:
    19. November 2025 um 22:41 Uhr

    Es gibt keine Versicherung für den Schaden? Wenn die Schäden nicht umgehend beseitigt werden fallen wertvolle Mieteinnahmen weg. Ich verstehe nicht wirklich wo das Problem liegt. Ja, die Stadt ist finanziell (gelinde gesagt) schlecht beieinander. Nur bringt ein Verzögern der Sanierung keine Ersparnis, sondern langfristig wegfallende Einnahmen. Wird in Halle tatsächlich nur von der Tapete bis zur Wand gedacht?

  10. Detlef sagt:
    20. November 2025 um 00:03 Uhr

    „Wir haben keine Mittel für die Sanierung“.
    Kommt davon, wenn man sinnlos in andere Bauten investiert

  11. Sehe nur ich das so? sagt:
    20. November 2025 um 00:56 Uhr

    Wenn ein Gebäudeeigentümer keine entsprechende Versicherung oder Rücklagen
    für derartige Schäden hat, ist es doch ein sehr zwielichtiges Geschäftsverhalten.

  12. Ahr sagt:
    20. November 2025 um 02:03 Uhr

    Armselige Stadt

