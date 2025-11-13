Du bist Halle

Online-Supermarkt Picnic startet in Halle (Saale) und beliefert 220.000 Haushalte in der Region – über 300 neue Arbeitsplätze

von · 13. November 2025

Schlagwörter:

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert