Online-Supermarkt Picnic startet in Halle (Saale) und beliefert 220.000 Haushalte in der Region – über 300 neue Arbeitsplätze

Der Online-Supermarkt Picnic startet in Sachsen-Anhalt und nimmt ab dem 19. November den Betrieb in Halle (Saale) und Umgebung auf. Vom neuen Standort in Kabelsketal-Großkugel aus will das Unternehmen rund 220.000 Haushalte zwischen Merseburg und Delitzsch mit Lebensmitteln und Drogerieartikeln beliefern.

Das niederländische Unternehmen, das seit 2018 auch in Deutschland aktiv ist, investiert in ein 20.000 Quadratmeter großes Kühlzentrum in Großkugel und plant die Schaffung von über 300 neuen Arbeitsplätzen in der Region. Bereits vor dem offiziellen Start haben sich nach Unternehmensangaben mehr als 4.000 Haushalte auf die Warteliste setzen lassen.

Online einkaufen – ohne Liefergebühr

Picnic positioniert sich als Online-Supermarkt mit kostenloser Lieferung zu Supermarktpreisen. Bestellt wird ausschließlich über die Picnic-App, und geliefert wird von Montag bis Samstag zwischen 8 und 22 Uhr. Die Kunden können dabei ein 20-Minuten-Zeitfenster für die Lieferung auswählen. Im Sortiment finden sich nach Unternehmensangaben über 12.000 Produkte, darunter Markenartikel, Eigenmarken wie „Gut & Günstig“ sowie regionale Erzeugnisse. Auch Rezeptideen mit direkter Warenkorbfunktion gehören zum Angebot.

Nachhaltige Logistik mit Elektrofahrzeugen

Geliefert wird ausschließlich emissionsfrei: Picnic setzt auf eine Flotte von Elektro-Vans, die nach dem sogenannten Milchmann-Prinzip arbeiten. Dabei werden die Bestellungen mehrerer Haushalte gebündelt, um Lieferwege zu verkürzen und den Verkehr zu reduzieren. Die Waren stammen direkt aus dem Kühlzentrum, was laut Unternehmen hilft, Lebensmittelabfälle zu vermeiden, da nur bestellte Produkte produziert und ausgeliefert werden.

Teil einer europäischen Expansion

Picnic wurde 2015 in den Niederlanden gegründet und ist inzwischen in mehreren europäischen Ländern aktiv. Nach dem Start in Deutschland 2018 und der Expansion nach Frankreich 2021 ist der Standort in Halle nun der erste in Sachsen-Anhalt. In Deutschland ist Picnic bereits in über 250 Städten vertreten und betreibt eine Flotte von rund 2.300 E-Vans. Interessierte Haushalte in Halle und Umgebung können ab sofort über die App prüfen, ob ihre Adresse im Liefergebiet liegt. Zum Start stellt das Unternehmen einen Willkommensgutschein für neue Kundinnen und Kunden bereit.

