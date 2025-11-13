Kampfmittel in Spergau erfolgreich gesprengt – Keine Sperrungen mehr

Bei planmäßigen Sondierungsarbeiten für H²-Trasse Spergau-Wengelsdorf wurde am 12. November 2025 eine 8,8 cm-Flakgranate in Spergau gefunden.

Das Kampfmittel wurde heute um 9:02 Uhr erfolgreich unschädlich gemacht. Alle Maßnahmen werden mit sofortiger Wirkung aufgehoben.