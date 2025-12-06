Acht Vereine präsentieren sich nächste Woche auf dem Weihnachtsmarkt

Die Stadt Halle (Saale) ermöglicht auch dieses Jahr im Advent die kostenlose Nutzung von zwei Weihnachtsmarkt-Hütten, in denen Vereine und Einrichtungen sich und die eigenen Angebote und Anliegen präsentieren können. In den beiden, nebeneinander am Fuß des Roten Turms auf dem Marktplatz stehenden Vereinshütten sind noch bis zum 22. Dezember 2025 hallesche gemeinnützige, kulturelle und Sportvereine, aber auch weitere Nutzerinnen und Nutzer willkommen. Freie Termine gibt es noch am Montag, 8., Samstag, 13. und Montag, 15. Dezember.

Insgesamt präsentieren sich von Montag bis Sonntag, 8. bis 14. Dezember 2025, acht Vereine und Einrichtungen aus Halle (Saale) und dem Saalkreis:

Montag: SBH Nordost GmbH Halle (Saale)

Dienstag: Freundeskreis Literatur e.V. Merseburg / Lesenlernhelfer e.V.; Heinrich-PeraHospiz Halle (Saale) e.V.

Mittwoch: Weisser Ring e.V.; Unicef AG Halle

Donnerstag: Trauernetz Halle; Unicef AG Halle

Freitag: Verein zur Förderung der Organspende und Transplantation e.V.; Unicef AG Halle

Samstag: DLRG Ortsgruppe Götschetal e.V. Rettungshundestaffel

Sonntag: Unicef AG Halle; DLRG Ortsgruppe Götschetal e.V. Rettungshundestaffel