Schließzeiten der Schwimmhallen in Halle über Weihnachten und Jahreswechsel – Seepferdchen-Kurse im Januar

Die Bäder Halle GmbH, ein Unternehmen der Stadtwerke Halle-Gruppe, lädt in den Weihnachtsferien zu aktivem Schwimmen und Bewegung im Wasser in die Schwimmhalle Saline und die Schwimmhalle Neustadt ein. Beide Hallenbäder haben während der Ferien angepasste Öffnungszeiten und bieten ideale Bedingungen für sportliche Aktivitäten, Training und Bewegung für Groß und Klein. Wer ein Geschenk für aktive Wasserzeiten sucht, kann noch bis zum 23. Dezember 2025 Gutscheine direkt an den Kassen der Hallenbäder erwerben. Zudem sind noch Plätze im Seepferdchen-Schwimmkurs im Januar 2026 frei. Alle Infos stehen unter www.baden-in-halle.de.

Schwimmen in den Hallenbädern Saline und Neustadt



Die Schwimmhallen Saline und Neustadt bleiben am 24. und 25. Dezember 2025 sowie am 31. Dezember 2025 und am 1. Januar 2026 geschlossen.

An allen weiteren Tagen rund um Weihnachten und den Jahreswechsel sind die Hallenbäder von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Die Sauna in der Saline ist an allen Öffnungstagen ab 9 Uhr geöffnet. Die Robert-Koch-Schwimmhalle bleibt vom 20. Dezember 2025 bis einschließlich 6. Januar 2026 geschlossen.

Seepferdchen-Schwimmkurs – zusätzliche Plätze frei



Die Bäder Halle GmbH bietet Plätze für den beliebten Seepferdchen-Schwimmkurs an. Es gibt drei Kurse, die von Januar bis Februar 2026 in der Schwimmhalle Saline stattfinden und sich an Kinder ab 6 Jahre richten, die schwimmen lernen möchten.

Wochenendkurse: 17. Januar bis 22. Februar 2026



Immer samstags + sonntags

Kurs 1: 10.00–10.45 Uhr

Kurs 2: 13.00–13.45 Uhr

Wochentagskurse: 19. Januar bis 25. Februar 2026



Immer montags + mittwochs jeweils 15.00–15.45 Uhr

Anmeldung: direkt vor Ort in der Schwimmhalle Saline, Mansfelder Str. 50.