Schulbus zwischen Petersberg und Trebitz in Brand geraten – keine Verletzten

Gegen 07:35 Uhr erlangte die Polizei Kenntnis, dass an einem Bus auf der Kreisstraße 2119 zwischen Petersberg und dem Ortsteil Trebitz zu einem Brand ausgebrochen war.

Der Busfahrer hatte hierbei Rauchentwicklung am Fahrzeugheck bemerkt und hielt an. Der ließ alle Insassen schnellstmöglich aussteigen und begann mit einem Feuerlöscher mit der Brandbekämpfung. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand vollständig ab.

Aufgrund der eisigen Temperaturen wurden neben einem Ersatzbus auch weitere Fahrzeuge vom Bauhof für den Transport der Kinder zur Schule nach Wallwitz organisiert. Es kam aufgrund der Löscharbeiten und der Bergung des Schulbusses bis ca. 09:10 Uhr zu Behinderungen.

Foto Freiwillige Feuerwehr Wallwitz