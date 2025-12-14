Südstadt und Neustadt: Radler verletzen sich bei Stürzen

Am Sonntag gegen 01:30 Uhr stürzte ein Radfahrer in der Elsa-Brändström-Straße und verletzte sich. Ursächlich soll eine Bodenwelle gewesen sein. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus.

In der Nietlebener Straße stürzte der Fahrer eines elektrisch angetriebenen Rades am Samstag kurz vor 22:30 Uhr. Der leichtverletzte Mann war alkoholisiert und der Sturz mutmaßlich darauf zurückzuführen. Eine Blutprobenentnahme wurde veranlasst.