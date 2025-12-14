Südstadt und Neustadt: Radler verletzen sich bei Stürzen
Am Sonntag gegen 01:30 Uhr stürzte ein Radfahrer in der Elsa-Brändström-Straße und verletzte sich. Ursächlich soll eine Bodenwelle gewesen sein. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus.
In der Nietlebener Straße stürzte der Fahrer eines elektrisch angetriebenen Rades am Samstag kurz vor 22:30 Uhr. Der leichtverletzte Mann war alkoholisiert und der Sturz mutmaßlich darauf zurückzuführen. Eine Blutprobenentnahme wurde veranlasst.
Die Bodenwelle war schuld? Bestimmt nicht. Das ist der größte Blödsinn den ich seit langem gelesen habe.
Die Bodenwellen, Schlaglöcher sowie die übrige Katastrophe die sich Fahrbahn in der Elsa nennt, kennt jeder der drüber fahren muss. Die bekommt man sofort mit den ersten Metern mit und wenn ich mich dann aufs Maul packe, dann war ich zu blöde zum fahren. Oder ist diese ominöse Bodenwelle urplötzlich unter dem Fahrrad emporgewachsen?
Ich denke die richtige Formulierung wäre hier „Schuld war eine den örtlichen Gegebenheiten /Fahrbahnverhältnissen unangepasste Geschwindigkeit/ unzureichende Beherrschung des Fahrrades.“
Der in Ha-Neu hat hoffentlich auch ne Fleppe die er nun abgeben darf…