Du bist Halle

Um besser auf Fahrgastandrang zu reagieren: Abellio nimmt weiteren Talent3-Triebwagen für RB25 in Betrieb

von · 14. Dezember 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

Eine Antwort

  1. Einfach mal Danke sagt:
    14. Dezember 2025 um 14:45 Uhr

    Danke. Die Verbindungen Richtung Saalfeld/Jena waren insbesondere während der parallelen Bauarbeiten an den Strecken Richtung Leinefelde/Eichenberg/Göttingen und Halberstadt/Wernigerode/Göttingen überfüllt. Muss ja nicht immer zum Einsatz kommen, aber wenn wieder gebaut wird oder aus anderen Gründen die Fahrgastzahlen hoch sind, wünsche ich mir entsprechende Flexibilität in der Dispo.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert