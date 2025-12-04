Maya Mare Umbau: Badebereich voraussichtlich ab 20.12. geöffnet, Sauna ab 11.12. mit Spezialangebot

Nach einer umfangreichen Modernisierungs- und Umbauphase öffnet das Maya mare, ein Unternehmen der Stadtwerke Halle-Gruppe, noch vor der offiziellen Wiedereröffnung des Badebereichs seine Saunawelt: Ab dem 11. Dezember 2025 sind alle Gäste zum „Sauna warm‑up“ eingeladen – auf ausdrücklichen Wunsch vieler treuer Besucherinnen und Besucher. Während im Umfeld noch letzte Restarbeiten laufen, steht das Team bereits wieder für erholsame Stunden im Saunadorf bereit. Für mögliche kleinere Unannehmlichkeiten bittet das Maya mare um Verständnis – und sagt gleichzeitig: Wir sind jetzt schon wieder für euch da!

Zum Neustart gibt es einen attraktiven Special Price von nur 10,90 Euro für 3 Stunden Sauna. Zudem erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Eröffnungsprogramm mit vielen besonderen Momenten aus dem offiziellen Flyer, darunter unter anderem:

* Weihnachtlicher Musikaufguss in der „Villa Mexico“ – inklusive heißem Punsch im Anschluss

* Mexikanische Snackmomente in der „Casa Calor“ – über den Tag verteilt, ab 17:00 Uhr mit beheiztem Kamin, Glühwein und Snacks auf der Gastroterrasse

* Orangen-Salz-Peeling im neuen Dampfbad „Temazcal“ (erst ab 13.12. geöffnet) – mit mehreren Terminen täglich.

Voraussichtlich am 20. Dezember 2025 folgt schließlich die Wiedereröffnung des Badebereichs – pünktlich zum Start in die Weihnachtsferien. Im Mittelpunkt der Modernisierung standen eine umfassende technische Erneuerung für mehr Energieeffizienz und Nachhaltigkeit, unterstützt durch Mittel aus dem Klima- und Transformationsfonds. Moderne Lüftungssysteme und optimierte Haustechnik sorgen künftig für einen deutlich ressourcenschonenderen Betrieb.

Darüber hinaus können sich Besucherinnen und Besucher auf eine vollständig neugestaltete, mythologisch inspirierte Rutschenwelt freuen – inklusive Wettkampfrutsche, Zeitmessungen sowie Sound‑, Licht‑ und Bildeffekten für ein intensiveres und spannenderes Erlebnis.

Das Maya mare ist zurück – und startet schon jetzt in eine neue, moderne und erlebnisreiche Ära.