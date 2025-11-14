Schlagwörter
AfD Ausbildung Bahn Basketball Baustelle Bildung Brand CDU Corona Diebstahl Einbruch Eishockey Fahrrad Feuerwehr Flughafen Fußball Handwerkskammer HAVAG HFC Impfung Kita Klima Laternenfest Lions Motoball Müll Neustadt Polizei Rechtsextremismus Saale Bulls Schule Silberhöhe Spd Stadtrat Stadtwerke Statistik Straßenbahn Streik SV Halle Terroranschlag Ukraine Unfall Uniklinik Universität Zoo
Aktuelle Polizei-Meldungen
-
Graffitischmierer am Uniplatz gestellt
14. November 2025
-
Polizeieinsatz in der Innenstadt: vermisste Person wird gesucht
14. November 2025
-
Unfall zwischen Straßenbahn und PKW an der Mohr-Kreuzung
14. November 2025
-
-
Werbung
Mehr
Meldungen aus der Politik
Werbung
Suchen
Neueste Kommentare
- Wennemann bei Gedenken zum Volkstrauertag am Sonntag auf dem Gertraudenfriedhof und in der Frohen Zukunft
- zum kotzen bei Unfall zwischen Straßenbahn und PKW an der Mohr-Kreuzung
- Wennemann bei Designpreis für queere Geschichtsschreibung: Ludwig II. zwischen Identität und Mythos
- DDR-Kind bei Unfall zwischen Straßenbahn und PKW an der Mohr-Kreuzung
- Opas gegen Links bei Grüne in Halle (Saale) stellen Direktkandidaten für die Landtagswahl 2026 auf
- Wennemann bei Grüne Stadtratsfraktion lobt Effizienzprogramm der HAVAG – und mahnt Sicherheit an
- Wennemann bei Grüne in Halle (Saale) stellen Direktkandidaten für die Landtagswahl 2026 auf
- Harald bei Graffitischmierer am Uniplatz gestellt
- Wennemann bei Volkspark in Halle (Saale) kann für 7,1 Millionen Euro saniert werden: Bewilligungsbescheid vom Bund ist da
- Sofavan bei Unfall zwischen Straßenbahn und PKW an der Mohr-Kreuzung
- Revision bei Volkspark in Halle (Saale) kann für 7,1 Millionen Euro saniert werden: Bewilligungsbescheid vom Bund ist da
- H.Quermann bei Designpreis für queere Geschichtsschreibung: Ludwig II. zwischen Identität und Mythos
- So einfach ist es bei Grüne in Halle (Saale) stellen Direktkandidaten für die Landtagswahl 2026 auf
- Erklär mal genauer bei „Effizienzprogramm“ der HAVAG soll städtischen Zuschuss senken: ab 14. Dezember tritt in Halle (Saale) ein neuer Fahrplan in Kraft, Kürzungen bei Bussen und Straßenbahnen im niedrigen Prozentbereich – vor allem zu Randzeiten
- @13.49 bei Neue Studie untersucht Augenerkrankung bei Diabetes – Universitätsmedizin Halle sucht Teilnehmende
Danke für dieses Aussagekräftige Bild. Jeder der diese Ecke kennt sieht das der Tramfahrer einfach draufgehalten hat. Er hätte den Unfall auch verhindern können … wollte es aber anscheinend nicht. Hat ja dann auch Feierabend
Du quatscht dummes Zeug. Warst du Zeuge? Nee. Also erzähle keine Oper!
Keine Ahnung von der StVo aber dumm daher schreiben
Ich kenne die Ecke und sehe, dass der PKW-Fahrer der Tram die Vorfahrt genommen hat. Er hätte den Unfall auch verhindern können wenn er in der Fahrschule aufgepasst hätte … wollte wohl in den Feierabend.
Für manche reicht ein Bild.
Um Stuss zu verbreiten.
wollte sich einer noch schnell vor die Straßenbahn quetschen
Jau der Klassiker an der Stelle. Klarer Vorfahrtsverstoß vom PKW an der Stelle.
Verkehrszeichen 205 mit Zusatzzeichen Straßenbahn missachtet.
Die Bedeutung dieser Kombination ist in der
Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)
Anlage 2 (zu § 41 Absatz 1)
Vorschriftzeichen klar definiert.
„Ist das Zusatzzeichen zusammen mit dem Zeichen 205 angeordnet, bedeutet es:
Wer ein Fahrzeug führt, muss der Straßenbahn Vorfahrt gewähren.“
Wenn jetzt irgendwer mit Ampel argumentiert….dort gibt es kein Grün, nur eine LSA die gelb-rot anzeigt…kein Grün = Abbiegen und Vordahrt entsprechend der Beschilderung.
Ärgerlich frü die Fahrgäste. Nervig für den Fahrer, teuer frü den Autobesitzer.
Alles richtig. Trotzdem typisch für diese Stadt, dass das Auto auch eine ganze Stunde später noch exakt dort im Weg stand und alles blockierte. Dann erst kam Wetterau wie besengt die Große Brunnenstraße runtergedonnert (wird schon gutgehen / wir dürfen alles) zum Abschleppen. Danke an alle Profis für wieder mal eine halbe Stunde vergeudete Lebenszeit.
„Mohr-Kreuzung“ — echt jetzt? Merkt Ihr hoffentlich selber.