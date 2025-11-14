Du bist Halle

Unfall zwischen Straßenbahn und PKW an der Mohr-Kreuzung

von · 14. November 2025

  1. Zappelphillip sagt:
    14. November 2025 um 14:50 Uhr

    Danke für dieses Aussagekräftige Bild. Jeder der diese Ecke kennt sieht das der Tramfahrer einfach draufgehalten hat. Er hätte den Unfall auch verhindern können … wollte es aber anscheinend nicht. Hat ja dann auch Feierabend

  2. didi sagt:
    14. November 2025 um 15:22 Uhr

    wollte sich einer noch schnell vor die Straßenbahn quetschen

  3. Kraftradler sagt:
    14. November 2025 um 15:33 Uhr

    Jau der Klassiker an der Stelle. Klarer Vorfahrtsverstoß vom PKW an der Stelle.

    Verkehrszeichen 205 mit Zusatzzeichen Straßenbahn missachtet.

    Die Bedeutung dieser Kombination ist in der
    Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)
    Anlage 2 (zu § 41 Absatz 1)
    Vorschriftzeichen klar definiert.

    „Ist das Zusatzzeichen zusammen mit dem Zeichen 205 angeordnet, bedeutet es:
    Wer ein Fahrzeug führt, muss der Straßenbahn Vorfahrt gewähren.“

    Wenn jetzt irgendwer mit Ampel argumentiert….dort gibt es kein Grün, nur eine LSA die gelb-rot anzeigt…kein Grün = Abbiegen und Vordahrt entsprechend der Beschilderung.
    Ärgerlich frü die Fahrgäste. Nervig für den Fahrer, teuer frü den Autobesitzer.

    • zum kotzen sagt:
      14. November 2025 um 16:47 Uhr

      Alles richtig. Trotzdem typisch für diese Stadt, dass das Auto auch eine ganze Stunde später noch exakt dort im Weg stand und alles blockierte. Dann erst kam Wetterau wie besengt die Große Brunnenstraße runtergedonnert (wird schon gutgehen / wir dürfen alles) zum Abschleppen. Danke an alle Profis für wieder mal eine halbe Stunde vergeudete Lebenszeit.

  4. Uschi sagt:
    14. November 2025 um 16:05 Uhr

    „Mohr-Kreuzung“ — echt jetzt? Merkt Ihr hoffentlich selber.

