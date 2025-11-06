Was kann die Wissenschaft für den Mittelstand leisten? Podiumsdiskussion am Montag mit Wirtschaftsminister Schulze

Wie die Forschung gemeinsam mit mittelständischen Unternehmen den Strukturwandel in Sachsen-Anhalt gestalten kann, ist Thema einer Podiumsdiskussion am Montag, 10. November, an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU). An ihr nimmt auch der Wirtschaftsminister des Landes Sachsen-Anhalt Sven Schulze teil. Organisiert wird die Veranstaltung vom Just Transition Center (JTC) der Universität. Sie findet ab 18 Uhr im Hallischen Saal in der Burse zur Tulpe statt.

Der Süden Sachsen-Anhalts steht vor tiefgreifenden Veränderungen – der Strukturwandel prägt die Wirtschaft und verändert Region und Gesellschaft. Wie kann dieser Wandel aktiv gestaltet werden? Und welche Rolle spielen Forschung, Vernetzung und Innovation dabei? Diesen Fragen widmet sich das JTC mit der Veranstaltung „JTC trifft Mittelstand – Innovation und Wandel gemeinsam gestalten“. Eingeladen sind insbesondere Vertreterinnen und Vertreter mittelständischer Unternehmen.

An der Podiumsdiskussion mit Minister Schulze nehmen teil: Prof. Dr. Thomas Brockmeier (Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau), Sirko Scheffler (Geschäftsführer der Brain-SCC GmbH), Michéle Tille (Managing Director der Cynio GmbH) sowie die beiden JTC-Teamleiter Martin Häuer und Dr. Constanze Zwies. Die Moderation übernimmt Prof. Dr. Ralf Wehrspohn, Vorstandsmitglied des JTC. Im Anschluss an das Gespräch haben Interessierte die Möglichkeit, sich zu ausgewählten Projekten des JTC zu informieren.