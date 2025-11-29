Weitere Demonstration in Halle gegen die Wehrpflicht am Freitag

In Halle (Saale) steht eine weitere Demonstration gegen die Wehrpflicht an. In der ersten Dezemberwoche soll im Bundestag über den Gesetzesentwurf der Großen Koalition für einen neuen Wehrdienst entschieden werden.Daher rufen Linksjugend [’solid] Sachsen-Anhalt und die SDAJ Halle dazu auf, am 05.12. um 15:30 Uhr mit zu demonstrieren. Los geht es am Riebeckplatz.

Beide Organisationen unterstützten zudem die in mehreren Städten in Sachsen-Anhalt geplanten Schulstreik und rufen dazu auf, am Vormittag lokale Demonstrationen durchzuführen. Man rechne mit der Unterstützung einer großen Mehrheit der Jugendlichen. So zeigen die neusten Umfragen, dass große Teile der Jugendlichen einen Dienst an der Waffe ablehnen und den Plänen der Bundesregierung mit großer Ablehnung entgegensteht.

„Wir verweigern ihren Pflichtdienst! Wir stellen uns gegen die getarnte Wehrpflicht, gegen den Dienst an der Waffe! Die Jugend begehrt auf! Wir sind nicht nur Zahlen für ihre Armee, Frischfleisch für ihre Kriege, Arbeiter*innen für das Kapital! Wir lassen uns nicht einziehen“, heißt es im Aufruf.