Wochenende in Halle (Saale): kleine Weihnachtsmärkte, Langer Abend der Galerien, adventliche Konzerte
29.11.2025:
- 9 Uhr: Eröffnung neuer Action Markt im Saale Center
- 9-13 Uhr: Herzseminar (Uniklinik Halle)
- 10 Uhr: Uni-Kinderkino mit Kindersachen Flohmarkt: „Shrek“ (Audimax)
- 10 Uhr: Babyhaikonzert (Oper)
- 10-19 Uhr: Symposium kritischer Richter und Staatsanwälte (Volkspark)
- 11 Uhr: Kleidertausch (Pusteblume “Zur Saaleaue”)
- 12-21 Uhr: Weihnachtsmarkt der Halleschen Behindertenwerkstätten e.V. (Blumenauweg 59)
- 13-17 Uhr: Tag der offenen Tür beim Verein zur Förderung krebskranker Kinder (Ernst-Grube-Straße)
- 14 Uhr: Dautzscher Weihnachtsmarkt (Rebenweg)
- 14-18 Uhr: Weihnachtsgarten des Lebenstraum e.V. (Pfarrhaus Ammendorf)
- 14-18 Uhr: Lettiner Weihnachtsmarkt St. Wenzelkirche (Nordstraße)
- 14-20 Uhr: Adventsmarkt in Trotha (Saalestraße)
- 15-19 Uhr: Weihnachtsmarkt im Parkcafé Vogelnest im Südpark
- 15-19 Uhr: Grün-weißer Weihnachtsmarkt / Grün-Weiß Ammendorf (Äußere Radeweller Straße)
- 16.30 Uhr: Konzert zum 1. Advent /Krankenhaus Martha Maria)
- 17 Uhr: Moritzkirche – Shanty-Chor „Die Seeteufel“ Seemannslieder zum Advent. Im Anschluss gibt es zum Aufwärmen heiße Getränke in der Elisabethkapelle. Der Eintritt ist frei. Am Ausgang wird um eine Spende gebeten.
- 18 Uhr: Feuerwehr Ammendorf Christbaumsetzen
- 19 Uhr: Langer Abend der Galerien
- 21 Uhr: Elternabend “Ü30 Tanzparty” (Capitol)
- 22 Uhr: 1 Jahr Bankers Club – DJ Noistime legt zum Jubiläum auf
30.11.2025:
- 11-18 Uhr: Adventsmarkt in Trotha (Saalestraße)
- 12-20 Uhr: Adventsmarkt im WaJuT (Lauchstädter Straße
- 13-18 Uhr: verkaufsoffener Sonntag
- 13-18.30 Uhr: Advents-Straßenbahn
- 14-17 Uhr: leitet Figurenspielerin Julia Raab zur Annäherung an das Objekttheater den Workshop „Das geheime Leben der Dinge – von animierten Kaffeekannen und sprechenden Scheren“ im Stadtmuseum.
- 15-19 Uhr: Weihnachtsmarkt im Parkcafé Vogelnest im Südpark
- 16 Uhr: Carillon-Konzert vom Roten Turm
- 16 Uhr: Kerzenziehn (Wohnunion)
- 18 Uhr: Adventskonzert (Marktkirche)
- 18.30 Uhr: Passage 13 – Benefizkonzert mit Serhii Vasyliuk, dem Frontmann der legendären ukrainischen Folk-Rock-Band Tin Sontsia („Sonne Schatte“), ein. Die Band ist bekannt für ihre kraftvollen Songs, die Geschichte, Mythologie und moderne Rockmusik verbinden – darunter die beliebten Hits „Mech Areja“ (Schwert des Ares) und „Jichaly Kosaky“ (Die Kosaken ritten).
