Du bist Halle

Wildschweinrotte am Gimritzer Damm unterwegs: im vergangenen Jagdjahr sind in Halle (Saale) 315 Schwarzkittel erlegt worden

von · 3. November 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

6 Antworten

  1. Kevin S. sagt:
    3. November 2025 um 05:43 Uhr

    Auch die Rasenflächen an der Hafenbahntrasse zeigen deutliche Spuren. Speziell, da wo der neue Spielplatz angelegt werden soll, sind reichlich Spuren zu finden.

    Antworten
  2. Carsharer sagt:
    3. November 2025 um 06:54 Uhr

    Wird Zeit dass der Wolf sich drum kümmert.

    Antworten
  3. Robert sagt:
    3. November 2025 um 08:01 Uhr

    Kommt der Jäger nicht zum Wild ,dann kommt das Wild zum Jäger . Hahaha.

    Antworten
  4. PengPeng sagt:
    3. November 2025 um 08:19 Uhr

    „die Stadt steht vor der Herausforderung, das Zusammenleben von Mensch und Wildtier weiterhin zu regeln.“
    Was für „regeln“?
    „wurden im vergangenen Jagdjahr 2024/25 insgesamt 315 Wildschweine im Stadtgebiet erlegt.“
    So nämlich!

    Antworten
  5. naja.... sagt:
    3. November 2025 um 08:25 Uhr

    ……wenn man den Viechern den Lebensraum nimmt und sie mit Essensrestemüll auch noch versorgt, braucht man sich über diese Besucher nicht zu wundern

    Antworten
  6. ...Heckenschütze sagt:
    3. November 2025 um 12:57 Uhr

    2024/25 insgesamt 315 Wildschweine im Stadtgebiet erlegt. Wer hat denn die Schussfreigabe in einem Stadtgebiet erteilt ?

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert