Wintipak investiert 35 Millionen Euro in den Ausbau des Standorts im Star Park Halle (Saale)

Das Schweizer Unternehmen “Wintipak” investiert kräftig in seinen Standort im Star Park Halle-Queis. Bis 2028 sollen rund 35 Millionen Euro in den Ausbau des Standorts, gestartet als “Greatview”, fließen. Dadurch sollen die Produktion erweitert und neue Jobs geschaffen werden.

In wenigen Tagen sollen Einzelheiten zu dieser Investition bekannt gegeben werden. Wintipak stellt Getränkeverpackungen aller Art her.