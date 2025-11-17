Wintipak setzt Expansionskurs im Star Park Halle fort: 35 Millionen Euro für dritte Bauphase

Der Hersteller aseptischer Kartonverpackungen, Wintipak (ehemals Greatview), treibt seine Expansion im Industriegebiet Star Park Halle (Saale) mit einer Investition von 35 Millionen Euro massiv voran. Gemeinsam mit dem Generalunternehmer Goldbeck erfolgte heute die feierliche Grundsteinlegung für den nunmehr dritten Bauabschnitt, der die Produktionskapazitäten des Unternehmens um rund 30 Prozent erweitern soll. Die Zahl der Mitarbeiter soll von derzeit 270 um bis zu hundert weitere wachsen.

Produktionssteigerung und Standortbekenntnis

​Die neue Produktionshalle, deren Fertigstellung für Juni 2026 geplant ist, wird Wintipak weitere 11.800 Quadratmeter Fläche zur Herstellung aseptischer Verpackungen für flüssige Lebensmittel bieten. Zusätzlich entstehen 800 Quadratmeter im Mezzaninbereich für Büros, Lagerflächen und Technik.

​Die Kapazitätserweiterung stärkt die Position von Wintipak als verlässlicher Partner der internationalen Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Goldbeck zeichnet als Generalunternehmer für die Planung und den Bau der Halle verantwortlich. Das Unternehmen setzt auf seine systematisierte Bauweise, bei der wesentliche Elemente industriell vorgefertigt und passgenau auf der Baustelle montiert werden, was eine wirtschaftliche, schnelle und nachhaltige Realisierung gewährleisten soll.



Ein „guter Tag für Sachsen-Anhalt“

​An der Grundsteinlegung nahmen unter anderem Sven Schulze, Minister für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten des Landes Sachsen-Anhalt, und Halles Bürgermeister Egbert Geier teil.

​Minister Schulze bezeichnete die Investition als „guten Tag für Sachsen-Anhalt“. Er betonte, dass nicht nur Neuinvestitionen, sondern auch das Bekenntnis von Firmen, die bereits lange am Standort etabliert sind, von großer Bedeutung seien, da dies den Standort für die Zukunft sichere. Er verwies auf die großen Herausforderungen, denen die Wirtschaft gegenüberstehe, äußerte sich aber zuversichtlich hinsichtlich der Resilienz der Unternehmen und der guten Mitarbeiterbasis. Bürgermeister Geier zeigte sich hocherfreut über die dritte Erweiterung des Unternehmens: „Sie finden hier im Star Park hervorragende Rahmenbedingungen“ Er hob hervor, dass es sich um Industriearbeitsplätze handele, die somit die Wertschöpfung in der Region steigern.

Richtige Entscheidung: Vertrauen in den Standort

​Jeff Bi Hua, Board Member der Wintipak AG, blickte auf die Anfänge der Europa-Investitionen seines Unternehmens zurück. Vor knapp 20 Jahren hatte er die Idee, in Europa zu investieren, wusste jedoch nicht wo. Er wurde von einem deutschen Nachbarn auf den Standort aufmerksam gemacht.

​Angesichts des beeindruckenden Wachstums des Standorts Star Park Halle, bestätigte er: „Es war die richtige Entscheidung.“

​Der Ausbau verdeutlicht damit die erfolgreiche Partnerschaft zwischen Wintipak, Goldbeck und der Region und sendet ein starkes Signal für industrielle Innovation und nachhaltiges Wachstum in Sachsen-Anhalt.

