Zwei Jungs überfallen Senioren-Ehepaar in Halle-Neustadt und sprühen mit Reizgas

Ein brutaler Überfall auf ein Seniorenehepaar sorgte am Dienstagnachmittag in Halle-Neustadt für Aufsehen. Ein 88-jähriger Mann und seine 91-jährige Ehefrau wurden Opfer eines Raubüberfalls, als sie auf dem Weg zwischen der Straße Am Stadion und der Schwimmhalle unterwegs waren. Nach Angaben der Polizei wurden die beiden Senioren zunächst von zwei Jungen angesprochen, die sie um Bargeld baten. Als die 91-Jährige ihre Geldbörse hervorholte, sprühten die Jugendlichen plötzlich Reizgas in Richtung des Paares, entrissen der Frau den Geldbeutel und flüchteten anschließend in Richtung Magistrale.

Das Ehepaar erlitt durch das Reizgas Augen- und Hautreizungen und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Dank einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die beiden mutmaßlichen Täter kurze Zeit später in der Nähe des Tatorts gestellt werden. Die Polizei stellte sowohl die geraubte Geldbörse als auch das benutzte Reizgas sicher. Die 13 und 15 Jahre alten Jugendlichen wurden im Anschluss an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Ermittlungen wegen schweren Raubes dauern an.