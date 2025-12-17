Macht Stadt Südstadt-Center dicht? Müll, Ratten, kaputte Feuermelder – Mieter und Anwohner beklagen Zustand, Stadt droht mit Nutzungsuntersagung
Die Situation um das Einkaufszentrum in der Südstadt spitzt sich zu. Die Stadtverwaltung hat nun mit Nutzungsuntersagung gedroht. Zuvor hatten sich Anwohner und Mieter im Stadtrat über den Zustand beklagt. Seit Monaten gibt es Debatten wegen Müll und Vandalismus, die Toiletten sind total verschmutzt, die Heizung wurde wegen unbezahlter Rechnungen abgestellt.
„So wie das jetzt aussieht, kann man nicht mehr gut einkaufen“, sagt eine Rednerin im Stadtrat. Es gebe in der Nähe keine weitere Drogerie und kein Geschäft für bestimmte Produkte ohne Allergene, die die für ihren behinderten Sohn benötigt. Schon jetzt seien Südstadt und Silberhöhe abgehängt. „Was unternimmt denn die Stadt, um diesen Lebensmittelpunkt er halten?“, fragt sie. „Uns ist es nicht egal, wie es mit der Südstadt weiter geht“, sagte Baudezernent René Rebenstorf. Aber auch die Stadt erreiche den Eigentümer nicht. Die Wirtschaftsförderung sei dran. Man werde alles unternehmen, dass die Gewerbetreibenden vor Ort im Stadtteil bleiben können.Laut Rebenstorf habe Kaufland als Hauptmieter großes Interesse am Standort, sagte Rebenstorf, um sei Willens, eine Lösung zu finden. Es sei zwar kein befriedigender Zustand um das Center. Doch auch der Stadt fehle ein Ansprechpartner.
Eine Frau beklagte, dass die Situation auch für die dortigen Privatmieter unbefriedigend sei. Das ist auch für die Stadt eine neue Information: denn in dem Center gibt es auch Wohnungen. Und hier gibt es strengere Auflagen.
Eine Frau aus dem Team des SPD-Landtagskandidaten Julius Neumann spricht nun. Der Zustand des Centers sei schlimm, Toiletten seien unzumutbar, überall liege Müll herum, Ratten laufen herum. Eine Petition hat schon über 1000 Unterschriften erhalten. Die Kampagne finde er nicht optimal, sagte OB Vogt. Es sei ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Er finde die Art und Weise der SPD nicht in Ordnung. Denn es handele sich um ein privatwirtschaftliches Unternehmen.
Die Betreiberin eines Reisebüros im Center meldete sich ebenfalls zu Wort. Im zweiten Obergeschoss gebe es keinen funktionierenden Feuermelder, ihr Lager sei ausgeraubt worden. Laut Rebenstorf werde sich die Bauaufsicht um dieses Thema kümmern.
Der nächste Redner meinte, es sei zwar Privateigentum, aber öffentliches Interesse. Ihm fehle die Präsenz von Ordnungskräften. Es bestehe dringendster Handlungsbedarf. „Wenn man den Eigentümer nicht erreicht, müssen die Behörden eingreifen und hier Ordnung schaffen.“ Rebenstorf drehte damit, dass im schlimmsten Fall eine Nutzungsuntersagung droht, weil Brandschutz nicht gegeben ist und Gefahr für Leib und Leben besteht.
Niemand ist gezwungen, im Südstadt-Center einzukaufen und auf die Toilette zu gehen. Das geht auch alles woanders.
Da bin ich ganz der Meinung des OB Alexander Vogt. Aber: Die hallesche SPD hat so gut wie keinen Respekt vor Privateigentum. Gerade die jüngeren Mitglieder dieser Partei fantasieren immer öfter von Enteignungen und streben Verhältnisse wie in der ehemaligen DDR an.
Du Heini! Warum lügst du so unverblümt? Wer spricht denn von Enteignung? Verhältnisse wie zu DDR-Zeiten sehnen deine Eltern her, nicht die SPD. Kennst du das Center? Für die Bewohner ringsum ist das Teil mit seinen noch vorhandenen Geschäften wichtig! Norma, Lidl oder Netto haben nicht alles im Angebot. Und ewig durch die Stadt zu kutschen,kann in der heutigen Zeit ja wohl nicht mehr der Normalzustand sein. Also sind Menschen doch gezwungen, dort einzukaufen. Darüber hinaus: stell dir mal vor, im Hermes-Edeka sind plötzlich Menschen aus der Silberhöhe! Du würdest doch als erster nach der Polizei rufen, schließlich stören diese Menschen deinen sozialen Frieden! Die SPD unternimmt was, die FDP beißt nur um sich und verweigert sich dem Untergang.
Eine Nutzungsuntersagung müssen wir natürlich vermeiden. Es freut mich, dass die Verwaltung grundsätzlich offener dem Thema gegenübersteht.
Hmm. Sie haben doch aber erst diese Woche öffentlich gefordert, dass genau damit gedroht werden soll.
Da passt gut der Song von Mickie Krause dazu : “ Reiß die Hütte ab! „
So PaulusHallenser wo sollen die Besucher vom Südstadtcenter ihrer Meinung nach auf die Toilette gehen
„Doch auch der Stadt fehle ein Ansprechpartner.“
Ein Blick ins Grundbuch und fertig.
Irgendwohin müssen ja die Gelder aus den Mieten gegangen sein.
Für jeden kleinen Mist kann ein ganzer Verwaltungsapparat in Gang gesetzt werden, wenn der kleine Bürger drangsaliert werden kann.
Das erst in einer Einwohnerfragestunde auch Wohnungen in dem Komplex entdeckt werden, zeigt wie ernsthaft die Stadt dem Zustand auf den Grund gegangen ist.
Immerhin muss es ja Baurecht dafür gegeben haben!
Und wenn die Heizung abgestellt wird, sollten alle Alarmglocken schrillen.
Dazu passt der Song „reißt die Hütte ab…“