Macht Stadt Südstadt-Center dicht? Müll, Ratten, kaputte Feuermelder – Mieter und Anwohner beklagen Zustand, Stadt droht mit Nutzungsuntersagung

von · 17. Dezember 2025

8 Antworten

  1. PaulusHallenser sagt:
    17. Dezember 2025 um 14:58 Uhr

    „Eine Frau aus dem Team des SPD-Landtagskandidaten Julius Neumann spricht nun. Der Zustand des Centers sei schlimm, Toiletten seien unzumutbar“

    Niemand ist gezwungen, im Südstadt-Center einzukaufen und auf die Toilette zu gehen. Das geht auch alles woanders.

    „Eine Petition hat schon über 1000 Unterschriften erhalten. Die Kampagne finde er nicht optimal, sagte OB Vogt. Es sei ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Er finde die Art und Weise der SPD nicht in Ordnung. Denn es handele sich um ein privatwirtschaftliches Unternehmen.“

    Da bin ich ganz der Meinung des OB Alexander Vogt. Aber: Die hallesche SPD hat so gut wie keinen Respekt vor Privateigentum. Gerade die jüngeren Mitglieder dieser Partei fantasieren immer öfter von Enteignungen und streben Verhältnisse wie in der ehemaligen DDR an.

    • PaulusHallenser erzählt Unfug sagt:
      17. Dezember 2025 um 17:49 Uhr

      Du Heini! Warum lügst du so unverblümt? Wer spricht denn von Enteignung? Verhältnisse wie zu DDR-Zeiten sehnen deine Eltern her, nicht die SPD. Kennst du das Center? Für die Bewohner ringsum ist das Teil mit seinen noch vorhandenen Geschäften wichtig! Norma, Lidl oder Netto haben nicht alles im Angebot. Und ewig durch die Stadt zu kutschen,kann in der heutigen Zeit ja wohl nicht mehr der Normalzustand sein. Also sind Menschen doch gezwungen, dort einzukaufen. Darüber hinaus: stell dir mal vor, im Hermes-Edeka sind plötzlich Menschen aus der Silberhöhe! Du würdest doch als erster nach der Polizei rufen, schließlich stören diese Menschen deinen sozialen Frieden! Die SPD unternimmt was, die FDP beißt nur um sich und verweigert sich dem Untergang.

  2. Julius Neumann sagt:
    17. Dezember 2025 um 16:30 Uhr

    Eine Nutzungsuntersagung müssen wir natürlich vermeiden. Es freut mich, dass die Verwaltung grundsätzlich offener dem Thema gegenübersteht.

  3. Detlef sagt:
    17. Dezember 2025 um 17:50 Uhr

    Da passt gut der Song von Mickie Krause dazu : “ Reiß die Hütte ab! „

  4. Halle 53 sagt:
    17. Dezember 2025 um 18:06 Uhr

    So PaulusHallenser wo sollen die Besucher vom Südstadtcenter ihrer Meinung nach auf die Toilette gehen

  5. Halle-Leser sagt:
    17. Dezember 2025 um 18:13 Uhr

    „Doch auch der Stadt fehle ein Ansprechpartner.“
    Ein Blick ins Grundbuch und fertig.
    Irgendwohin müssen ja die Gelder aus den Mieten gegangen sein.

    Für jeden kleinen Mist kann ein ganzer Verwaltungsapparat in Gang gesetzt werden, wenn der kleine Bürger drangsaliert werden kann.

    Das erst in einer Einwohnerfragestunde auch Wohnungen in dem Komplex entdeckt werden, zeigt wie ernsthaft die Stadt dem Zustand auf den Grund gegangen ist.

    Immerhin muss es ja Baurecht dafür gegeben haben!
    Und wenn die Heizung abgestellt wird, sollten alle Alarmglocken schrillen.

  6. Detlef sagt:
    17. Dezember 2025 um 18:37 Uhr

    Dazu passt der Song „reißt die Hütte ab…“

