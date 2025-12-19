Ladendetektiv am Boulevard erwischt 16-jährigen Parfümdieb – der wehrt sich heftig
Ob es als teures Weihnachtsgeschenk gedacht war, ist unklar: Am Donnerstagnachmittag kurz vor 14 Uhr hat ein 16-Jähriger versucht, in einem Geschäft am Boulevard in Halle (Saale) ein hochwertiges Parfüm im Wert von 110 Euro zu stehlen.
Ein aufmerksamer Ladendetektiv beobachtete den Diebstahl und stellte den Jugendlichen, als dieser den Laden verlassen wollte. Dabei kam es zu einem heftigen Gerangel, in dessen Verlauf sowohl der Detektiv als auch der mutmaßliche Dieb zu Boden gingen. Der Jugendliche wehrte sich energisch, konnte jedoch bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.
Der 16-Jährige wurde anschließend in den zentralen Polizeigewahrsam gebracht, wo er die Nacht verbrachte. Am heutigen Tag wird von der Staatsanwaltschaft geprüft, ob Haftantrag gestellt wird.
Nach Angaben der Polizei wurde bei dem Vorfall niemand verletzt, eine medizinische Behandlung war nicht erforderlich.
Wie kann man denn einen 16-jährigen über Nacht in Polizeigewahrsam nehmen? Was sagen dessen Eltern da dazu? Und dann gleich noch Haft prüfen? Ist das überhaupt erlaubt? Und wieso wird das nicht mit jedem gemacht?