11.955 Arbeitslose in Halle (Saale) im Oktober, 285 mehr als vor einem Jahr

von · 30. Oktober 2025

  1. PaulusHallenser sagt:
    30. Oktober 2025 um 10:31 Uhr

    Überall in Halle werden neue Mitarbeiter in den Unternehmen gesucht und gleichzeitig steigt die Zahl der Arbeitslosen. Das ist auf keinen Fall normal.

    Das Hauptproblem ist in eigentlich allen Fällen das Bürgergeld, das verhindert, dass Menschen in Arbeit kommen.

  2. an PH sagt:
    30. Oktober 2025 um 13:19 Uhr

    Es gibt mit Sicherheit Menschen, die NICHT arbeiten wollen – diese müssten auch entsprechende Sanktionen (Kürzung des Bürgergeldes) zu spüren bekommen.

    Viele Bürgergeldempfänger stocken auf, sind also in Arbeit.
    Viele Bürgergeldempfänger können aus gesundheitlichen Gründen nicht oder nur in Teilzeit erwerbstätig sein.
    Und nicht jeder Beruf ist für jeden Menschen geeignet bzw. ist nur nach einer Umschulung möglich

