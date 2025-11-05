Du bist Halle

24,5 Millionen Euro fließen in diesem Jahr in die Verkehrsinfrastruktur in Halle (Saale)

von · 5. November 2025

4 Antworten

  1. Schwarzer sagt:
    5. November 2025 um 16:32 Uhr

    Da frage ich mich warum die Theodor-Neubauer-Str. noch gesperrt ist wenn sie angeblich fertiggestellt ist?

    • Dezernent Toni sagt:
      5. November 2025 um 17:16 Uhr

      Noch ist nicht der 28. (bitte selbst im Kalender überprüfen).

      Fernwärme- und Wasserleitungen gehören aber auch gar nicht zu der hier gemeinten Verkehrsinfrastruktur.

  2. Zappelphilipp sagt:
    5. November 2025 um 17:24 Uhr

    Burgstraße?? Freiimfelder Str??

