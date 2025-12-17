MDR-Moderatorin kandidiert für „Die Linke“ für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt

Am Mittwochmorgen hat der MDR bekannt gegeben, dass es bei der Morgensendung des Radiosenders „MDR Sachsen-Anhalt“ eine personelle Veränderung gibt. Nun wird bekannt, dass bisherige Moderatorin Antonia Kaloff für Die Linke in den Landtagswahlkampf ziehen wird. In einem gemeinsamen Pressegespräch haben heute der Landesvorsitzende der Partei Die Linke in Sachsen-Anhalt, Hendrik Lange, sowie die Spitzenkandidatin Eva von Angern die Kandidatin vorgestellt.

Antonia Kaloff, 1972 in Halle (Saale) geboren und parteilos, arbeitet seit 2002 beim Mitteldeutschen Rundfunk und ist eine der bekanntesten Stimmen von MDR Sachsen-Anhalt. Als Moderatorin der Morningshow hat sie über viele Jahre die Menschen in Sachsen-Anhalt in den Tag begleitet. Bekannt ist sie vor allen Dingen für ihre freundliche, weltoffene und zugeneigte Art. Außerdem ist sie auch auf vielen Bühnen des Landes zu Hause und hat auch ein starkes Netzwerk.

Eva von Angern und Hendrik Lange kommentieren die Kandidatur von Antonia Kaloff: „Wir sind sehr erfreut, dass sich die landesweit bekannte und engagierte Moderatorin Antonia Kaloff entschieden hat, bei der Landtagswahl 2026 für Die Linke anzutreten. Dieser Schritt zeigt, dass Politik Menschen aus ganz unterschiedlichen Lebensbereichen braucht – Menschen, die zuhören können, die wissen, was die Leute bewegt und die den Mut haben, ihre Stimme einzubringen. Ihre Erfahrung aus den Medien, ihre Nähe zu den Themen des Alltags und den Menschen sowie ihr gesellschaftliches Engagement sind eine große Bereicherung für unsere Partei und für die demokratische Debatte insgesamt. Gemeinsam wollen wir für soziale Gerechtigkeit, Presse- und Meinungsfreiheit sowie eine starke öffentliche Daseinsvorsorge, gerade auf dem Land, kämpfen.“

Antonia Kaloff erklärt zur Kandidatur: „In diesen bewegten Zeiten möchte ich mich ganz klar gegen den Rechtsruck engagieren. Ich will Demokratie und Freiheitsrechte verteidigen. Das kann nur mit einer sozialen und gerechten Politik gelingen. Das erklärt auch meine Entscheidung, für Die Linke zu kandidieren. Ich gehe hoch motiviert in den Wahlkampf und werde mich mit ganzer Kraft für ein Sachsen-Anhalt einsetzen, in dem niemand zurückbleibt!“