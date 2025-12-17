Du bist Halle

MDR-Moderatorin kandidiert für „Die Linke“ für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt

von · 17. Dezember 2025

11 Antworten

  1. leo2 sagt:
    17. Dezember 2025 um 16:49 Uhr

    Darin sieht man deutlich, dass der öffenlich Rundfunk / inkl. Medien links unterwandert ist.

  2. kann nur Satire sein sagt:
    17. Dezember 2025 um 16:52 Uhr

    Will sich nach eigener Aussage für Pressefreiheit einsetzen. Kommt vom MDR und kandidiert für Die Linke. Ist das Satire? Irre. 😆

  3. Rarum sagt:
    17. Dezember 2025 um 17:04 Uhr

    Für die Linke.
    Nichts anderes habe ich erwartet.
    Die links-grüne, woke Ausrichtung dieses Senders ist hoffentlich spätestens nach der nächsten Landtagswahl Geschichte.

  4. On + On sagt:
    17. Dezember 2025 um 17:18 Uhr

    Und was sagt uns das? Dass wir 24 Jahre lang der Hirnwäsche einer PDS/Linkspartei-Journalistin ausgesetzt waren… und dann sich wundern, dass viele Bürgerliche bei Union, Alternative und Liberalen sagen, dass der ÖR zu links sei…

  5. Korl Lebeknecht sagt:
    17. Dezember 2025 um 17:37 Uhr

    Ich will Demokratie und Freiheitsrechte verteidigen! Da fehlt noch: Mutige Reden halten, die Ärmel hoch krempeln, ich werde dafür kämpfen( mit dem Kochlöffel?)…… Die Verliererpartei ist 26 bei knapp 9%. Lohnt sich nicht.

  6. PaulusHallenser sagt:
    17. Dezember 2025 um 17:41 Uhr

    Die Kandidatur verwundert mich nicht, denn die Frau ist beim MDR schon des Öfteren mit sozialistischen Statements aufgefallen. Dazu kommt, dass sie das Arbeiten in der Privatwirtschaft gar nicht kennt und beim MDR von den Pflichtgebühren der Beitragszahler lebte.

  7. Karl-Eduard von Schnitzler sagt:
    17. Dezember 2025 um 18:11 Uhr

    Es ist nur folgerichtig, dass die Genossin vom Radio DDR1 nun ins Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei wechselt.

