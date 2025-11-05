Jugendlicher beschädigt Autos in der Elsa-Brändström-Straße
Am heutigen Tag gegen 07:50 Uhr wurde gegenüber dem Polizeirevier Halle (Saale) eine Sachbeschädigung an mehreren im Bereich Elsa-Brändström-Straße in Halle (Saale) ordnungsgemäß abgestellten PKW angezeigt. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen entfernte der 17-jährige Beschuldigte gewaltsam die amtlichen Kennzeichen der betroffenen Fahrzeuge und beschädigte dies mit körperlicher Gewalt.
Der 17-Jährige konnte noch im Umfeld des Tatortes durch Polizeibeamte gestellt werden. Durch die Polizei wurden die strafrechtlichen Ermittlungen aufgenommen und der Beschuldigte an die Erziehungsberechtigten übergeben.
War doch erst gewesen das jemand in der Elsa-Brandströmstr. mutwillig Autos beschädigt hat.
Der Jugendliche ist eindeutig nicht ausgelastet.