Jugendlicher beschädigt Autos in der Elsa-Brändström-Straße

von · 5. November 2025

  1. vivi sagt:
    5. November 2025 um 16:17 Uhr

    War doch erst gewesen das jemand in der Elsa-Brandströmstr. mutwillig Autos beschädigt hat.

  2. Emmi sagt:
    5. November 2025 um 18:44 Uhr

    Der Jugendliche ist eindeutig nicht ausgelastet.

