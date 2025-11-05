Jugendlicher beschädigt Autos in der Elsa-Brändström-Straße

Am heutigen Tag gegen 07:50 Uhr wurde gegenüber dem Polizeirevier Halle (Saale) eine Sachbeschädigung an mehreren im Bereich Elsa-Brändström-Straße in Halle (Saale) ordnungsgemäß abgestellten PKW angezeigt. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen entfernte der 17-jährige Beschuldigte gewaltsam die amtlichen Kennzeichen der betroffenen Fahrzeuge und beschädigte dies mit körperlicher Gewalt.

Der 17-Jährige konnte noch im Umfeld des Tatortes durch Polizeibeamte gestellt werden. Durch die Polizei wurden die strafrechtlichen Ermittlungen aufgenommen und der Beschuldigte an die Erziehungsberechtigten übergeben.