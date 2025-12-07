35 Jahre ASB in Sachsen-Anhalt: Würdigung von Ministerpräsident Haseloff als „tragende Säule der Solidargemeinschaft“

Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff hat den Arbeiter-Samariter-Bund als „tragende Säule der Solidargemeinschaft in Sachsen-Anhalt“ gewürdigt. Auf einer Festveranstaltung zum 35-jährigen Bestehen sagte er weiter: „Der ASB ist ein Akteur, der für Solidarität und Mitmenschlichkeit eintritt und dadurch den Zusammenhalt in unserem Gemeinwesen fördert.“

Die Tatsache, dass der Festakt am „Tag des Ehrenamtes“ stattfindet, nahm Haseloff zum Anlass, um dessen Bedeutung herauszustellen: „Das Ehrenamt ist zweifellos das Rückgrat des ASB. Es ist ein lebendiger Ausdruck von Solidarität und sozialer Verantwortung. Es ermöglicht Menschen, sich aktiv und freiwillig einzubringen, um das Leben in Gemeinschaft positiv zu gestalten ganz unabhängig von Alter, Herkunft oder Beruf. Ehrenamtliches Engagement schafft aber nicht nur unmittelbare Hilfe und Unterstützung dort, wo sie gebraucht werden, sondern fördert auch Werte wie Vertrauen, Empathie und gegenseitige Wertschätzung.“