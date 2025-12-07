Du bist Halle

35 Jahre ASB in Sachsen-Anhalt: Würdigung von Ministerpräsident Haseloff als „tragende Säule der Solidargemeinschaft“

von · 7. Dezember 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

Eine Antwort

  1. naja sagt:
    8. Dezember 2025 um 00:57 Uhr

    Wow..

    diese „tragende Säule“ ist ein kommerzielles Unternehmen.
    Nicht mehr oder weniger als die fleißigen Retter von all den anderen privaten oder staatlichen Rettungsorganisationen oder der Feuerwehren.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert