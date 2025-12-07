Protestplakat wegen Baustopp an der Schorre – Eigentümer hat bis November 2027 Zeit, weiterzumachen – sonst verfällt die Baugenehmigung

Auf dem Gelände der ehemaligen Schorre in der Willy-Brand-Straße in Halle (Saale) ruhen die Bauarbeiten. Inzwischen wurde die Protestplakat angebracht. “Erst schließen & abreißen und dann brach liegen lassen”, ist da zu lesen. Und weiter: “Gegen private Spekulation im Stadtteil”.

Nachdem es schon die Monate vorher schleppend vorrangig und irgendwann die Baumaschinen verschwanden, hat der Investor Quarterback-Immobilien zum 10. November 2025 einen Baustopp angezeigt. Es handele sich um eine dreimonatige Unterbrechung, teilte er der Stadtverwaltung mit.

Nun hat der Investor zwei Jahre Zeit. Denn gemäß Bauordnung, § 72 Abs. 1 BauO LSA, erlischt eine Baugenehmigung von Gesetzes wegen, wenn die Bauausführung länger als zwei Jahre unterbrochen wird – also am 10. November 2027.