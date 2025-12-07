Du bist Halle

Protestplakat wegen Baustopp an der Schorre – Eigentümer hat bis November 2027 Zeit, weiterzumachen – sonst verfällt die Baugenehmigung

von · 7. Dezember 2025

  1. klaus sagt:
    7. Dezember 2025 um 21:33 Uhr

    Mehr öffentliche Gelder (Subventionen) und schon geht es weiter, Gewinne privat!

  2. Eigentum verpflichtet zu nichts sagt:
    7. Dezember 2025 um 21:55 Uhr

    Das ist ein ziemlich schwaches Druckmittel. Die Baugenehmigung verfällt, aber an den Eigentumsverhältnissen ändert sich nichts. Die Stadt wird also ohnehin eine neue Baugenehmigung ausstellen müssen, wenn sie den aktuellen Zustand nicht auf Dauer hinnehmen will.

  3. Levi sagt:
    8. Dezember 2025 um 00:25 Uhr

    War dieses Grundstück nicht Eigentum der SPD ? Wurde es nicht von ihr verkauft? Wie so vieles.

  4. MS sagt:
    8. Dezember 2025 um 00:25 Uhr

    Seit Jahrzehten fehlen Kommunen notwendige und nötige, rechtssichere Eingreifmöglichkeiten gegen Eigentümer von Immobilien. Ob es hier die Schorre-Baustelle ist, das Südstadtcenter oder die Wohnblöcke im Südpark, ob es alte baufällige Häuser in der Innenstadt sind, du kannst als Gemeinde nicht viel tun, wenn die Eigentümer nicht gerade extreme Gefahren auslösen. Leerstand, Verfall, all das lastet man der örtlichen Verwaltung an, die NICHTS dagegen tun kann.

