Stadtteilbibliothek West veranstaltet Buchpatenaktion im Neustadt-Center

Mit dem bekannten Zitat von Erich Kästner „Es gibt nichts Gutes, außer: Man tut es.“ wirbt die Stadtteilbibliothek West in Neustadt seit Jahren um Buchpatinnen und Buchpaten. Unter diesem Motto veranstaltet die Bibliothek auch wieder eine Buchpatenaktion am Mittwoch, 10. Dezember 2025, 15 bis 18 Uhr, vor der Thalia-Buchhandlung im Neustadt-Center. Besucherinnen und Besucher können an diesem Tag die Patenschaft für Kinderbücher, Romane, Ratgeber oder Biografien übernehmen. Die Idee: Buchpatinnen und -paten kaufen Bücher vor Ort kaufen, die von den Mitarbeiterinnen der Stadtteilbibliothek zuvor für den Bestand ausgewählt worden, und stellen sie der Bibliothek zur Verfügung.

Die Aktion geht auf eine Initiative von Thomas Felke zurück, der die Buchpatenaktion seit 18 Jahren begleitet, und auch die Thalia-Buchhandlung in Neustadt unterstützt die Aktion seit Beginn.