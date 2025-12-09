Du bist Halle

500 Euro für die Tafel Halle

von · 9. Dezember 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

2 Antworten

  1. AktivistIn sagt:
    9. Dezember 2025 um 10:57 Uhr

    Ein bedingungsloses Grundeinkommen von 1800€ und man braucht keine Tafeln. Deutschland ist kein Sozialstaat mehr.

    Antworten
  2. helfer sagt:
    9. Dezember 2025 um 11:51 Uhr

    wow. das reicht ja fast für 1 ganzen tag. wie peinlich

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert