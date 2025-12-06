Alle Straßenbahnen fallen aus? Fehler in der Moovme-App

Wer sich derzeit in Halle (Saale) Verbindungen mit der Straßenbahn anzeigen lassen will, steht vor einem Problem. Durch einen Fehler in der Mooveme-App steht in der App, alle Straßenbahnen am Marktplatz und Hallmarkt fallen aus.

Allerdings fährt alles regulär. Alternativ können die Apps INSA und Movemix genutzt werden.