Alle Straßenbahnen fallen aus? Fehler in der Moovme-App

von · 6. Dezember 2025

16 Antworten

  1. Was sagt:
    6. Dezember 2025 um 10:29 Uhr

    Was ist mit der Fairtic App?

    Antworten
  2. 10010110 sagt:
    6. Dezember 2025 um 10:56 Uhr

    Moovme gibt’s wohl noch? Ich dachte, das wäre schon längst zugunsten von Movemix abgeschafft worden.

    Antworten
    • Wien 3000 sagt:
      6. Dezember 2025 um 15:11 Uhr

      Moovme ist die offizielle App des MDV fürs Verbundgebiet. Leipzig hat schon lange eine eigene App und Halle hat mit MoveMix nachgezogen. Warum man sich nicht einfach auf eine App im MDV einigen kann erschließt sich mir nicht. Das würde auch Geld einsparen, denn die Apps kosten alle Geld im Betrieb.

      Antworten
  3. Halle-Leser sagt:
    6. Dezember 2025 um 11:06 Uhr

    Schöne heile Welt.

    Aber da die HAVAG sowieso mit dem Fahrplanwechsel nicht mehr als Ticketverkäufer zur Verfügung steht, wird das verschmerzbar sein.

    Antworten
  4. Guner sagt:
    6. Dezember 2025 um 11:12 Uhr

    Das wundert doch niemanden mehr!
    Die Apps der HAVAG sind eine mittlere Katastrophe. Eigene Erfahrungen am 1. Adventswochenende mit der movemix-App. Movemix hat lt. Aussage der Mitarbeiter der HAVAG-Geschäftsstelle noch nie richtig funktioniert und ich war bei Gott nicht der einzige Kunde mit Problemen in der Geschäftsstelle!
    Fahrten in der Tarifzone 210 sollten am Wochenende kostenfrei sein, trotzdem wurde meine Kreditkarte belastet.Erst nach schriftlicher Reklamation erfolgte die Stornierung der Belastung!

    Antworten
  5. Angefressener sagt:
    6. Dezember 2025 um 11:40 Uhr

    Ist sowieso der letzte Dreck, diese App:
    Familienticket gebucht, versehentlich nicht angemeldet, trotzdem Kreditkarte belastet. Aber: Kein Ticket bereitgestellt. 50 Tacken weg. Das schlimmste aber ist: Trotz zahlreicher Mails: kein Support, keine Rückmeldung, nix. Kohle weg, App gelöscht. Seitdem Bargeld und an den Ticketautomaten. Oder wieder mit dem Auto nach LE.

    Antworten
  6. Steffen sagt:
    6. Dezember 2025 um 12:02 Uhr

    Was sitzen denn heute alles noch für Flachzangen bei den Softwareherstellern?
    Hier geht ja gar nichts mehr in diesem Land!
    Bye Bye Made in Germany

    Antworten
  7. Robert sagt:
    6. Dezember 2025 um 13:53 Uhr

    Wo doch diese App so hoch von der HAVAG gelobt wird .
    Wieder mal Pleiten Pech und Pannen .Hahaha

    Antworten
  8. naja sagt:
    6. Dezember 2025 um 14:27 Uhr

    Wenn der Fehler so groß ist, dann fällt er wenigstens auf.

    Antworten
  9. Chrissi sagt:
    6. Dezember 2025 um 14:45 Uhr

    Da gibt es noch mehr Fehler. Z.b. bei Linie 8 zeigt seit gestern die App an, dass Haltestelle Kantstraße entfällt.

    Antworten

