Alle Straßenbahnen fallen aus? Fehler in der Moovme-App
Wer sich derzeit in Halle (Saale) Verbindungen mit der Straßenbahn anzeigen lassen will, steht vor einem Problem. Durch einen Fehler in der Mooveme-App steht in der App, alle Straßenbahnen am Marktplatz und Hallmarkt fallen aus.
Allerdings fährt alles regulär. Alternativ können die Apps INSA und Movemix genutzt werden.
Was ist mit der Fairtic App?
Da es in der Fairtiq-App keine Fahrplanauskunft gibt, kann die auch nicht ausgefallen sein.
Moovme gibt’s wohl noch? Ich dachte, das wäre schon längst zugunsten von Movemix abgeschafft worden.
Moovme ist die offizielle App des MDV fürs Verbundgebiet. Leipzig hat schon lange eine eigene App und Halle hat mit MoveMix nachgezogen. Warum man sich nicht einfach auf eine App im MDV einigen kann erschließt sich mir nicht. Das würde auch Geld einsparen, denn die Apps kosten alle Geld im Betrieb.
Aber da die HAVAG sowieso mit dem Fahrplanwechsel nicht mehr als Ticketverkäufer zur Verfügung steht, wird das verschmerzbar sein.
Die Apps der HAVAG sind eine mittlere Katastrophe. Eigene Erfahrungen am 1. Adventswochenende mit der movemix-App. Movemix hat lt. Aussage der Mitarbeiter der HAVAG-Geschäftsstelle noch nie richtig funktioniert und ich war bei Gott nicht der einzige Kunde mit Problemen in der Geschäftsstelle!
Fahrten in der Tarifzone 210 sollten am Wochenende kostenfrei sein, trotzdem wurde meine Kreditkarte belastet.Erst nach schriftlicher Reklamation erfolgte die Stornierung der Belastung!
Die Havag hat mit der App nichts mehr zu tun.
Eine Woche sehr wohl noch.
Und der Kundenkreis sogar bis Monatsende.
Hä? Was ist denn nach einer Woche?
Ist sowieso der letzte Dreck, diese App:
Familienticket gebucht, versehentlich nicht angemeldet, trotzdem Kreditkarte belastet. Aber: Kein Ticket bereitgestellt. 50 Tacken weg. Das schlimmste aber ist: Trotz zahlreicher Mails: kein Support, keine Rückmeldung, nix. Kohle weg, App gelöscht. Seitdem Bargeld und an den Ticketautomaten. Oder wieder mit dem Auto nach LE.
Wo ziehst du hin? Wo könntest du in deinem Beruf überhaupt arbeiten?
Wo doch diese App so hoch von der HAVAG gelobt wird .
Wenn der Fehler so groß ist, dann fällt er wenigstens auf.
Da gibt es noch mehr Fehler. Z.b. bei Linie 8 zeigt seit gestern die App an, dass Haltestelle Kantstraße entfällt.