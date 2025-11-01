Straßenbahn und PKW kollidieren in der Magdeburger Straße

Am Freitagabend hat sich in der Magdeburger Straße in Halle (Saale) ein Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn der Linie 12 und einem PKW ereignet. Nach ersten Informationen wurde niemand verletzt. Es kam aber zwischenzeitlich zu Ausfällen und Umleitungen im Straßenbahnverkehr.

