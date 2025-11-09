Bauarbeiten für  Pandemieresilienz-Zentrum beginnen: Weinbergweg am Mittwoch gesperrt – Kreuzung wird zudem zum Kreisverkehr umgebaut

Am Mittwoch, 12. November, beginnen die bauvorbereitenden Maßnahmen für die Errichtung des Pandemieresilienzzentrums der Universitätsmedizin Halle unmittelbar neben dem Uniklinikum. Das Forschungs- und Ausbildungszentrum soll der Vorbereitung auf Pandemien und Katastrophenfälle dienen. Das Zentrum wird über moderne Labore für Forschung und Trainings- sowie Simulationsflächen für die Ausbildung von medizinischem Personal verfügen.

Und das hat Auswirkungen auf den KFZ-Verkehr im Kreuzungsbereich Ernst-Grube-Straße/ Kreuzvorwerk/ Weinbergweg. Das Kreuzvorwerk wird ab der Ernst-Grube-Straße zur Einbahnstraße in Richtung Kröllwitz. Der Weinbergweg wird südlich der Ernst-Grube-Straße für alle Verkehrsteilnehmer voll gesperrt. Für Autofahrer wird eine Umleitung ab dem Kreisverkehr Heideallee/ Weinbergweg über die Heideallee und die Emst-Grube-Straße ausgewiesen. Für den Fußgänger- und Radverkehr steht eine Umleitung über die Kurt-Mothes-Straße zur Verfügung.

In der Ernst-Grube-Straße östlich des Weinbergwegs wird die Linksabbiegespur gesperrt. Der Verkehr wird über die Geradeaus- und Rechtsspur am Baufeld vorbeigeführt. Auch die Ausfahrt aus der Kurt-Mothes-Straße ist für Kfz nicht mehr nutzbar.

Im Zuge des Baus soll aber auch die komplette Kreuzung umgestaltet werden. Hier ist künftig ein Kreisverkehr vorgesehen.