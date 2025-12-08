Bewohner in der südlichen Innenstadt bemerken Einbrecher – der konnte aber noch Beute machen

Am 08.12.2025 kam es gegen 05:00 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in der südlichen Innenstadt. Der unbekannte Täter verschaffte sich auf unbekannte Art und Weise Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Die Bewohner wurden auf den Täter aufmerksam, welcher anschließend den Tatort in unbekannte Richtung verließ. Dabei wurden durch den Täter persönliche Gegenstände entwendet. Der Stehl- und Sachschaden wird im unteren 3-stelligen Bereich eingeschätzt. Der Einsatz eines Fährtenspürhundes wurde geprüft sowie eine Spurensuche und -sicherung durchgeführt. Die Ermittlungen werden im Polizeirevier Halle (Saale) geführt.

Hinweise zum Einbruchschutz bekommt man bei der polizeilichen Beratungsstelle im Ritterhaus unter Tel.: 0345 / 224 – 4524, E-Mail: beratungsstelle.prev-hal@polizei.sachsen-anhalt.de