Einbrüche in Geschäfte in der Trothaer Straße und Kardinal-Albrecht-Straße

Im Zeitraum vom Abend des 06.11.2025 bis zum heutigen Morgen, ca. 08:00 Uhr, kam es in der Trothaer Straße zu einem Einbruch in ein Geschäft. Der oder die unbekannten Täter öffneten gewaltsam die Zugangstür und verschafften sich Zutritt in das Geschäftsinnere. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet. Der Stehl- und Sachschaden wird im niedrigen 5-stelligen Bereich eingeschätzt. Es wurde ein Fährtenspürhund eingesetzt. Weiterhin wurde durch die Kriminaltechnik zur Spurensuche und -sicherung gewährleistet. Die Ermittlungen werden im Polizeirevier Halle (Saale) geführt.

Im Zeitraum 07.12.2025, 19:30 bis zum heutigen Morgen, ca. 03:30 Uhr, kam es in der Kardinal-Albrecht-Straße zu einem Einbruch in ein Fachhandelsgeschäft. Der oder die unbekannten Täter öffneten gewaltsam die Zugangstür und verschafften sich Zutritt in das Geschäftsinnere. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Tasche mit persönlichen Gegenständen entwendet. Der Stehl- und Sachschaden wird im mittleren 3-stelligen Bereich eingeschätzt. Der Einsatz eines Fährtenspürhundes wurde geprüft sowie die Kriminaltechnik zur Spurensuche und -sicherung eingesetzt. Die Ermittlungen werden im Polizeirevier Halle (Saale) geführt.