Petition zum Südstadt-Center fordert OB Vogt auf, es zur Chefsache zu machen

Müll, Zerstörung, mit Fäkalien verschmutzte Toiletten, schließende Geschäfte, wegen unbezahlter Rechnungen abgestellte Heizungen: Das Einkaufszentrum im Südstadtring in Halle (Saale) kommt aus den negativen Schlagzeilen nicht raus. Der Landtagskandidat und Schiedsrichter Julius Neumann (SPD) zeigt die Rote Karte: die ungerechte Situation sei alarmierend sagt er und fordert Oberbürgermeister Dr. Alexander Vogt mit einer Petition auf, das Center zur Chefsache zu machen. Die Situation vor Ort darf nicht weiter eskalieren. Der OB müsse das Stadtteilzentrum sichern. Ein „Rathaus Süd“ im Center würde außerdem eine neue Perspektive schaffen.

Was wäre, wenn es das Südstadt Center mit Kaufland nicht mehr gäbe? Ein ganzes Stadtteilzentrum würde wegfallen. Die Versorgung zehntausender Menschen würde sich verschlechtern. 28.000 Menschen in Südstadt und Silberhöhe würde Zugang zu einem Drogeriemarkt fehlen. Tausende Menschen hätten lange Wege zu Geschäften, Ärzten und zum Optiker. All das würde einen drastischen Einschnitt in Lebensqualität und Versorgungssicherheit bedeuten.

Julius Neumann beschreibt: „Als Schüler habe ich manchmal im Südstadt Center asiatische Nudeln zum Mittag gegessen. Es ist das natürliche Zentrum unseres Stadtteils. Heute geht es hier bergab. Rote Karte! Dabei hat der Oberbürgermeister deutlich mehr Handlungsmöglichkeiten und -pflichten als er bisher zugibt. Er ist Oberbürgermeister der ganzen Stadt und muss unser Stadtteilzentrum schützen.“

Tatsächlich befindet sich das Südstadt Center heute in besorgniserregendem Zustand. Der Eigentümer vernachlässigt die Instandhaltung. Heizungen fallen aus, Toiletten sind defekt, viele Bereiche verdreckt. Geschäfte und Stadtteilbibliothek ziehen aus.

Für Südstadt und Silberhöhe ist das Center aber mehr als ein reines Einkaufscenter: es ist unser zentraler Versorgungsort, hervorragend angebunden und unser Stadtteilzentrum. Ab sofort startet Neumann daher die Petition „Wie retten wir das Südstadt Center?“. Bürgerinnen und Bürger können online unterschreiben und zeigen, wie wichtig das Center für sie ist.

· Link zur Petition: openpetition.de/suedstadtcenter

· Link zur Whatsapp-Gruppe und Julius Neumann: https://linktr.ee/juliusneumann

Zu mehreren Zeitpunkten wird auch vor dem Center eine Unterschrift möglich sein (Informationen folgen).

Außerdem veranstaltet Neumann einen Bürgerdialog („Halbzeitgespräch“) zum Thema. Hier können Bürgerinnen und Bürger ihre Fragen und Ideen zum Südstadt Center einbringen sowie die Petition unterschreiben:

· 27.11., 19:00 Uhr, im Gesundheitszentrum Silberhöhe, 4. Ebene (Tagungsraum).

Die Petition benennt vergleichbare Beispiele aus anderen Städten, wie Einkaufszentren durch verantwortungsvolle Investoren oder kommunale Beteiligung erfolgreich erneuert wurden. Für Halle bietet die aktuelle Lage eine Gelegenheit, das Center neu auszurichten und den Bedürfnissen einer älter werdenden Bevölkerung gerechter zu werden. Wir brauchen mehr Bänke zum Sitzen, Treffpunkte zum Kaffeetrinken und Orte für junge Menschen. Ein „Rathaus Süd“ würde Dienstleistungen wie z. B. Bibliothek, Gesundheitsangebote oder eine KfZ-Zulassungsstelle bündeln.

Neumann stößt mit diesem Aufruf eine Diskussion an, wie eine saubere und gesicherte Zukunft des Stadtteilzentrums Südstadt Center möglich ist.