Chanukka-Kerze am Steintor angezündet – warum gibt es keine offizielle Veranstaltung mit der Stadt?

Am Donnerstagabend wurden im Rahmen einer Gedenkfeier für die Opfer des islamistischen Terroranschlags mit 15 Ermordeten bei einer Chanukka-Feier in Sydney am Steintor in Halle (Saale) Kerzen an der neunarmigen Chanukkia entzündet, dem speziellen Leuchter für das jüdische Fest. Es war übrigens das allererste Mal, dass in der Saalestadt das Chanukka-Licht öffentlich entzündet wurde.

Allerdings wurde im Rahmen der Veranstaltung auch Kritik an der Stadtverwaltung laut. Denn die Kerzenentzündung war die einzige öffentliche Chanukka-Veranstaltung in Halle (Saale) in diesem Jahr. “Das kann nächstes Jahr anders aussehen”, sagte Igor Matviyets, Mitglied der halleschen Jüdischen Gemeinde. Es gebe so viele Möglichkeiten wie die Uni oder das Rathaus.

“In anderen Städten klappt es”, betonte Matviyets. “Da wandert die Chanukka-Kerz quer durch die ganze Stadt, ohne einen so traurigen Anlass wie heute.” In Berlin, Düsseldorf, Bochum, Wien oder auch in Leipzig haben beispielsweise Oberbürgermeister oder Bürger Kerzen für den Chanukka-Leuchter entzündet.