EDEKA-Wunschbaumaktion: 180 erfüllte Herzenswünsche im ambulanten Kinder- und Jugendhospiz Halle

Bereits zum sechsten Mal engagieren sich neun EDEKA-Märkte und EDEKA Center in Halle gemeinsam mit ihren Kundinnen und Kunden für das ambulante Kinder- und Jugendhospiz Halle. Seit 2020 gibt es die Wunschbaumaktion – eine Initiative, bei der Kindern und ihren Geschwistern kleine Herzenswünsche erfüllt werden. Die Geschenke wurden nun von den EDEKA-Kaufleuten Florian Sabais und Adrian Mehlhorn, EDEKA-Einzelhandelsberater Christoph Lauterbach und EDEKA-Marktleiterin Katja Schober an Heilpädagogin Sara Rähmer, Kinderkrankenschwester Liane Geipel und Projektkoordinatorin des Hospizes Ines Thomalla übergeben.

In den teilnehmenden EDEKA-Märkten und EDEKA Centern hingen auch in diesem Jahr die Wunschzettel der Kinder an den festlich geschmückten Weihnachtsbäumen. Kundinnen und Kunden konnten diese vom Baum nehmen, das gewünschte Geschenk besorgen und im Markt abgeben. Auf diese Weise kamen rund 180 Wünsche zusammen – und alle wurden erfüllt.

Initiatorin der Aktion ist erneut EDEKA-Kauffrau Beatrice Wilhelm, die sich über die großartige Resonanz der Aktion freut: „Wir wissen, wie viel diese Wünsche den Familien bedeuten. Dass wir sie in diesem Jahr wieder unterstützen konnten, freut uns sehr. Unsere Kundinnen und Kunden sowie einige Mitarbeitende machen diese Aktion jedes Jahr aufs Neue möglich“.

Auch Heilpädagogin Sara Rähmer bedankt sich herzlich für die vielen Geschenke: „Die Wunschbaumaktion ist für die Familien eine wertvolle Unterstützung in dieser herausfordernden Zeit. Die strahlenden Gesichter der Kinder sind jedes Jahr ein Geschenk für uns. Wir danken den EDEKA-Märkten und ihren Kundinnen und Kunden für dieses großartige Engagement“.

Foto: EDEKA Minden-Hannover