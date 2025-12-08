Du bist Halle

Platz 6 von 71: Halle (Saale) steigert seine Standortqualität deutlich und gehört im neuen Wirtschaftswoche-Ranking 2025 zu Deutschlands dynamischsten Großstädten

von · 8. Dezember 2025

  1. Ihr Blitzmerker! sagt:
    8. Dezember 2025 um 17:04 Uhr

    Prima! Das ist wichtig wie Klostein.

    Die Plastersteine in der Kl. Ulrichstraße sind immer noch lose.

  2. HALLEnser sagt:
    8. Dezember 2025 um 17:08 Uhr

    Tolles Ergebnis, Chance nutzen für weitere Ansiedlungen.

  3. Sheriff sagt:
    8. Dezember 2025 um 17:43 Uhr

    Ich dachte bei Kriminalität!

  4. pauli sagt:
    8. Dezember 2025 um 18:30 Uhr

    Wo Licht ist, ist auch Schatten. Im Wirtschaftswoche-Ranking dümpelt Halle z.B. bei der Anzahl von Schulabgängern ohne Abschluss auf dem letzten Platz rum.

  5. Merlin sagt:
    8. Dezember 2025 um 18:37 Uhr

    Im Leben nicht 🤣

  6. Leona sagt:
    8. Dezember 2025 um 19:23 Uhr

    Warum merkt keiner etwas davon. Ja Platz 6 von hinten sicherlich. Wobei die grenzenlose Überalterung und unfachlich gebildete Schicht aks einzige profitiert. Das ist reines Wunschdenken!

  7. Diana sagt:
    8. Dezember 2025 um 19:50 Uhr

    In der Realität nicht nachvollziehbar. Ein Blick zum Markt, Silberhöhe und Neustadt zeigt ein anderes Bild.

