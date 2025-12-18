Erfolg für „Sterntaler“-Aktion: Hallenser spenden 877 Weihnachtsgeschenke

Die Hallenserinnen und Hallenser spendeten in diesem Jahr 877 Weihnachtsgeschenke für die Aktion Sterntaler der AWO-Stiftung humalios. Darunter befanden sich 670 Geschenke für Kinder aus AWO-Einrichtungen in Halle-Neustadt und der Silberhöhe. 207 Geschenke gingen an die Senior*innen aus den vier Seniorenheimen der AWO Halle-Merseburg in Halle.

Auch in diesem Jahr unterstützten wieder Mitarbeitende von Firmen und Institutionen aus Halle die Aktion „Sterntaler“ und erfüllten Wünsche von Kindern und Senior*innen.

Für dieses Jahr ist die Aktion Sterntaler der AWO-Stiftung humalios abgeschlossen. Wir danken allen engagierten Spenderinnen und Spendern sowie unseren Ehrenamtlichen, die mitgeholfen und die Aktion Sterntaler zum Erfolg geführt haben.

Für das kommende Jahr ist wieder eine Aktion Sterntaler geplant. Schon jetzt kann die Aktion mit einer Geldspende unterstützt werden.

Bankverbindung:

Stiftung humalios

Verwendungszweck: Aktion Sterntaler 2026

Saalesparkasse

IBAN: DE75 8005 3762 0384 3060 95

NOLADE 21HAL