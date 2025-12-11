Familien-Adventssingen im IRIS-Familienzentrum am Samstag

Das IRIS-Familienzentrum lädt herzlich zum Weihnachtsliedersingen für die ganze Familie am Samstag, den 13. Dezember 2025, von 15:00 bis 17:30 Uhr in die Schleiermacherstraße 39 in Halle (Saale) ein.

Die Musiker*innen Taulant und Montana singen im Hof gemeinsam mit Besucher*innen fröhliche Weihnachtslieder. Im Anschluss dürfen Groß und Klein gemütlich am Feuer Stockbrot backen und ein Tasse Kinderpunsch oder Kakao genießen.

Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung drinnen statt.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.