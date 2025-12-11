Blut spenden und Leben retten: Blutspendeaktion im neuen theater am 15. Dezember

Am 15. Dezember 2025 laden die Universitätsmedizin Halle, der Blutspendedienst der Universitätsklinik Halle und die Bühnen Halle erneut zu einer gemeinsamen Blutspendeaktion im Foyer des neuen theaters ein. Zwischen 9:30 und 13:30 Uhr haben Spender*innen die Möglichkeit, in besonderer Atmosphäre Gutes zu tun. Mit einer Blutspende von nur 30 bis 60 Minuten tragen Spenderinnen entscheidend dazu bei, die Versorgung der Patient*innen des Universitätsklinikums Halle sicherzustellen. Bis zu drei Leben können mit einer einzigen Spende gerettet werden. Im Anschluss an die Spende erwartet die Teilnehmenden eine Aufwandsentschädigung in Höhe von sowie ein Snack für den Heimweg als Dankeschön. Für eine reibungslose Blutspende sollte vorab ausreichend gegessen und getrunken werden. Spenderinnen müssen außerdem ein gültiges Ausweisdokument mitbringen.

