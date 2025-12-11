HAVAG erinnert noch einmal an den Fahrplanwechsel ab Sonntag – zusätzliche Mitarbeiter am Montag im Servicecenter in der Rolltreppe

Die Hallesche Verkehrs-AG (HAVAG), ein Unternehmen der Stadtwerke Halle-Gruppe, führt am Sonntag, 14. Dezember 2025, ihren Fahrplanwechsel durch. Wie bereits berichtet, treten umfassende Änderungen in Kraft, die nahezu alle Linien betreffen. Für Fragen zum Fahrplanwechsel stehen am Montag, 15. Dezember 2025, von 10 bis 16 Uhr zusätzliche Service-Mitarbeitende im SERVICE-CENTER Rolltreppe zur Verfügung.

Im Stadtgebiet setzt die HAVAG auf eine umfassende Neuordnung von Taktungen, Linienführungen und Betriebszeiten. Diese Veränderungen werden erstens durch den zunehmenden Einsatz der neuen TINA-Straßenbahnen möglich (z.B. größere Fahrzeuge auf der Relation Neustadt-Hauptbahnhof) sowie zweitens durch die örtliche und zeitliche Fahrtenauslastungen erforderlich. Spät abends und früh morgens an Wochenenden wird der einheitliche 30-Minuten-Takt ausgeweitet. So gibt es klare, leicht merkbare Abfahrtsmuster. Auch die Umsteigebeziehungen zwischen den Linien werden dadurch angepasst. Weniger genutzte Angebote werden gezielt reduziert, um das viel genutzte Angebot im Tagesverkehr zu sichern.

Um die Nachfrage auf der städtischen Nord-Süd-Achse zu stillen, kommt es zur Änderung der Linienführung auf der 16. Die Linie 16 wird zwischen Beesen und Reileck über die Große Steinstraße und Ludwig-Wucherer-Straße führen. Dadurch entspannt die HAVAG die hohe Nachfrage auf dieser Achse. Die Strecke wird für viele Fahrgäste einfacher und entspannter.

Ab Fahrplanwechsel werden auch die Bedienzeiten des movemix_shuttle im Bediengebiet Paulusviertel Plus an den tatsächlichen Bedarf angepasst. Die neuen Zeiten sind: Montag bis Donnerstag von 5 bis 22.30 Uhr, freitags von 5 bis 0 Uhr, samstags von 8 bis 0 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 8 bis 22.30 Uhr.

Auch im S-Bahn-Netz ergeben sich Veränderungen: Neue Fahrzeiten im Leipziger City-Tunnel führen zu geänderten Ankunfts- und Abfahrtszeiten der Linien S3, S5 und S5X am Hauptbahnhof Halle. Um die Anschlüsse weiterhin zu gewährleisten, werden die Fahrpläne der HAVAG-Straßenbahnlinien 1, 2, 7, 94 und 95 sowie der Buslinien 91 und 97 angepasst. An den S-Bahnhöfen Halle Messe und Halle Nietleben werden zudem die Umsteigezeiten der Buslinien auf den neuen S-Bahn-Fahrplan abgestimmt.

In Bad Dürrenberg ergeben sich durch neue Fahrzeiten der Zuglinien verbesserte Umsteigeverbindungen zur HAVAG-Linie 5 – mit Umsteigezeiten von in der Regel unter zehn Minuten aus/in Richtung Leipzig.

Änderungen gibt es auf folgenden Linien:

Die Linie 2 fährt im Tagesverkehr zukünftig zwischen Südstadt und der neuen Endhaltestelle Schwimmhalle, sowie im Spät- und Nachtverkehr wie bisher zwischen Beesen und Soltauer Straße.

Für die Linie 4 gilt der Betriebsschluss bereits um ca. 18.45 Uhr (Mo. – Fr.), bisher ca. 19.45 Uhr.

Der 10-Minuten-Takt der Linie 7 gilt von 6.15 bis 18 Uhr (Mo. – Fr.), bisher bis 20 Uhr.

Für die Linie 8 gilt am Samstag- und Sonntagmorgen ein reduziertes Fahrplanangebot.

Die Linie 16 erhält eine neue Linienführung: Von Beesen über Vogelweide – Rannischer Platz – Marktplatz – Am Steintor zum Reileck, und ermöglicht dadurch eine direkte Anbindung der Ludwig-Wucherer-Straße an das Stadtzentrum.

Auf der Linie 23 beginnt der Rufbusbetrieb bereits ab ca. 20.45 Uhr (Mo. – Fr.), bisher ca. 21.15 Uhr.

Für die Linie 26 gilt ein reduziertes Fahrplanangebot ab ca. 20 Uhr (täglich) und am Samstagmorgen.

Für die Linie 27 gilt von 6 bis 17 Uhr (Mo. – Fr.) ein 20-Minuten-Takt, anschließend ein 30-Minuten-Takt zwischen Berliner Brücke und Büschdorf, bisher bis 20 Uhr. Zwischen 17 und 19 Uhr werden Verstärkerfahrten zwischen Büschdorf und Reideburg angeboten.

Für die Linie 30 gilt ein Betriebsbeginn am Samstag erst ca. 7.30 Uhr (bisher ca. 4 Uhr) und zwischen 6.50 und 8 Uhr werden zusätzliche Fahrten zwischen Thomasiusstraße und Hauptbahnhof angeboten.

Die Linie 31 wird auf vollständigen Rufbusbetrieb (Mo. – Fr.) umgestellt.

Für die Linie 32 gilt ein Betriebsbeginn ca. 5.30 Uhr (Mo. – Fr.), bisher 5.15 Uhr. Betriebsende wird bereits um 17.45 (Mo. – Fr.) Uhr sein, bisher 18.20 Uhr.

Die Linie 36 bedient den Friedhof Neustadt am Sonntag zu den Öffnungszeiten des Friedhofs.

Die Linie 42 wird sonntags auf Rufbusbetrieb umgestellt und fährt bis zur Haltestelle Am Heidebad.

Für die Linie 43 gilt am Wochenende ein späterer Betriebsbeginn (Sa.: ab 6.15 Uhr; bisher 4.45 Uhr, So: ab 7.15 Uhr; bisher 4.45 Uhr).

Die Kleinbuslinie 44 entfällt, wobei diese Linienfahrten durch Parallellinien aufgefangen werden.

Weitere Anpassungen betreffen den Spät- und Frühverkehr: Die bisherigen Sammelanschlüsse der Straßenbahnen am Markt werden zwischen 23 und 24 Uhr von einem 20-Minuten-Takt auf einen 30-Minuten-Takt umgestellt. Zudem wird der 30-Minuten-Takt am Wochenende morgens verlängert – samstags bis 7 Uhr, sonntags bis 9 Uhr, danach wird in den üblichen 20-Minuten-Takt gewechselt.